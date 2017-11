Els investigats per duplicar webs del referèndum es neguen a declarar

Mala setmana per deixar de fumar, especialment si ets informàtic i t'agraden els miralls. https://t.co/xmef4PQ4OQ — Jordi Murgó (@jordimurgo) 25 de septiembre de 2017

Un dels joves citats a declarar a Girona Foto: ACN

El web del referèndum allotjat en un nou web

Por fin en casa. Ha sido todo digno de un país de pandereta. — d4n13l m0r4l35 (@GrenderG) 22 de septiembre de 2017

Quinze persones han estat citats a declarar avui dilluns a les comissaries de la policia espanyola a Barcelona, Girona i Tarragona per haver duplicat webs sobre el referèndum. La citació s'ha fet per ordre del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna (València), que els investiga per desobediència. De moment, tant els dos citats a Tarragona com els dos de Girona s'han acollit al seu dret a no declarar i han quedat en llibertat i, previsiblement, els deu citats a Barcelona tampoc declararan. Mentrestant, el conegut hacker català Jordi Murgó ha donat a conèixer, amb el seu nom real, una còpia de la web On Votar que permetrà crear més miralls La meitat dels citats a declarar, molts d'ells joves d'entre 20 i 22 anys, se'ls havia informat que no eren investigats sinó testimonis, per la qual cosa no necessitaven anar acompanyats d'advocat. Per sort, advocats del col·lectiu Drets.cat d'AdvocatsReus1-O els han acompanyat a tots i a la comissaria han sabut que eren "investigats". "La carta no els advertia que hi anaven com a investigats, ni cap indicació que tenien dret a advocat fins que, un cop allà, els ho han comunicat", expliquen des d'AdvocatsReus1-0, que ho consideren "molt" irregular perquè "podria ser una estratègia per tal de treure-li informació sense garanties". Per aquests advocats tot plegat ha estat "un espectacle i amb el clar objectiu d'espantar".En el cas dels dos detinguts de Girona, els seus advocats han qüestionat que se'ls mantingui la causa oberta, ja que no se'ls havia comunicat prèviament que si replicaven webs podrien incórrer en un presumpte delicte. Aquesta declaració s'ha fet enmig d'un fort desplegament de la policia espanyola, amb una desena de furgonetes antidisturbis i agents a tot l'entorn. Un centenar de persones també s'ha personat davant la comissaria per donar-los suport amb l'alcaldessa de Girona, regidors, diputats i congressistes al capdavant.A Tarragona, la policia espanyola ha citat a declarar dos joves a qui acusa de desobediència per haver fet rèpliques, presumptament, del web del referèndum. El seu advocat, Carles Perdiguero, ha realitzat una queixa prèvia perquè no ha tingut accés a la documentació respecte a aquests fets i perquè se’ls havia citat sense conèixer si ho farien en qualitat de testimonis o d’investigats.Els cridats a declarar estaven més nerviosos ahir a la nit que avui . L'advocat de Lluís Montabes -de 19 anys i estudiant d'Enginyeria Informàtica de la Universitat de Barcelona- afirmava després de sortir de la comissaria: "Ha estat molt tranquil i professional" i es mostrava content perquè "tenia molt suport a l'entrada". En Lluís, com tots els altres, s'ha negat a declarar i haurà de fer-ho més endavant davant un jutge, en cas que el tornin a citar. La tesi del seu advocat és que "no se’l pot acusar de desobediència en cas de no ser un càrrec públic".El dimecres, dia 20, en Lluís va penjar el web a Internet i de seguida va tenir molt èxit: "Va passar d'unes 300 visites, que a mi ja em sorprenien, a 1.500 en una nit". Per enregistrar el domini havia donat el seu DNI i targeta de crèdit a l'empresa Arsys que, segons el noi, "ha col·laborat clarament en tancar el web", així com en la identificació d'en Lluís: "L'adreça on em van buscar primer era la de la targeta de crèdit". Oriol Ferrández també estava molt tranquil. Com tothom ha estat content per la "mobilització davant la comissaria per donar-me suport". Ferrández ha aprofitat per informar que: "Estem preparant un bot de WhatsApp i Telegram per poder "consultar on votar". Un altre investigat, Dídac Rios acaba dient: "Ara només toca esperar què passarà".Altres, en canvi, que havien estat citats sense saber per què se'ls citava, han sortit indignats. Com un noi de Reus a qui han informat que era investigat per organització criminal, per seguir una persona a Github i fer còpies del seu codi. "Si érem a la comissaria i no ens coneixíem els uns als altres, com podem ser una organització?", es pregunta.El servei Github que presumptament seguia aquest noi de Reus era el de Daniel Morales , el jove de 21 anys i de València, primer investigat per les còpies mirall de la web del referèndum, i l'únic a qui la policia espanyola ha visitat a casa seva. En el registre li van agafar el telèfon mòbil i tres discos durs. A més, i de forma totalment irregular segons els advocats, els policies li van canviar la contrasenya de Github (emmagatzematge de programes de la gent) i del correu electrònic de desenvolupador d'Android a Google. Ara no pot accedir-hi tampoc a les aplicacions que havia creat i tenia a Google Play. El seu advocat ja li ha dit que pot recuperar els comptes per la seva banda perquè "com que van actuar il·legalment no hi ha problema".Els advocats que segueixen aquest afer el veuen amb preocupació per les línies vermelles que s'estan trepitjant. Joan Cañada, des de Girona, ha assegurat en declaracions a TV3 que "en 25 anys no havia vist un desplegament per un delicte que està derogat". Carles Perdiguero, que ha acompanyat dos nois a Tarragona, ha criticat que "no hi ha base legal" i que "la Fiscalia dóna una instrucció genèrica per tot, tant per penjar uns cartells com per això, la qual cosa no és correcte sense individualitzar ni motivar cada causa".AdvocatsReus1-O afegeixen que "la investigació no té una causa creïble, no es pot desobeir res que no t'han dit de forma fefaent que no es pot fer i, en tot cas, el dret fonamental a la lliure expressió els empara". Mentre tot això passava, a Internet el conegut hacker Jordi Murgó penjava una còpia per crear webs mirall , en aquest cas de la web On Votar, que conté desenes de milers de fitxers amb tots els col·legis electorals de Catalunya. Una tasca complicada que havia començat a fer Daniel Morales quan el van anar a visitar a casa seva.Tots els notificats van anar també de cara a l'hora de crear les còpies mirall, sense amagar les seves dades personals per enregistrar dominis o hostatjar els webs, quelcom per altra banda totalment desaconsellat en els manuals més bàsics d'activisme a Internet. Això hauria facilitat molt la tasca dels grups policials de delictes telemàtics que, en un temps rècord, han identificat una quinzena de persones.En Lluís Montabes afegeix: "Ni la intenció era maliciosa, ni pensava que la resposta seria aquesta. Però no me'n penedeixo, segueixo pensant que s'equivoquen". Per aquest jove universitari és "surrealista veure que al país on visc, un país en teoria lliure, es cometen aquests atacs contra la llibertat d'expressió". L'Oriol explica: "He rebut el suport de milers de persones i no tinc por ni avui, ni la tindré el dia 1 per anar a votar".

