Catorze persones declaren per les còpies mirall del web del referèndum

Un dels joves citats a declarar a Girona. Foto: ACN

Catorze persones han estat citats a declarar a les comissaries de la policia espanyola a Barcelona, Girona i Tarragona per haver duplicat webs sobre el referèndum. La citació s'ha fet per ordre del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna (València), que els investiga per desobediència. De moment, tant els dos citats a Tarragona com els dos de Girona s'han acollit al seu dret a no declarar i han quedat en llibertat i, previsiblement, els deu citats a Barcelona tampoc declararan.La majoria dels implicats estan defensat per advocats del col·lectiu Drets.cat , i són joves d'entre 19 i 22 anys de tot Catalunya, que van replicar voluntàriament i sense amagar-se el contingut que informa sobre l'1 d'octubre.En el cas dels dos detinguts de Girona, els seus advocats han qüestionat que se'ls mantingui la causa oberta, ja que no se'ls havia comunicat prèviament que si replicaven webs podrien incórrer en un presumpte delicte. Aquesta declaració s'ha fet enmig d'un fort desplegament de la policia espanyola, amb una desena de furgonetes antidisturbis i agents a tot l'entorn. Un centenar de persones també s'ha personat davant la comissaria per donar-los suport amb l'alcaldessa de Girona, regidors, diputats i congressistes al capdavant.A Tarragona, la policia espanyola ha citat a declarar dos joves a qui acusa de desobediència per haver fet rèpliques, presumptament, del web del referèndum. El seu advocat, Carles Perdiguero, ha realitzat una queixa prèvia perquè no ha tingut accés a la documentació respecte a aquests fets i perquè se’ls havia citat sense conèixer si ho farien en qualitat de testimonis o d’investigats. Lluís Montabes té 19 anys i és estudiant d'Enginyeria Informàtica de la Universitat de Barcelona. Com la majoria de notificats, no forma part del moviment hacktivista i va actuar a títol personal: "No va ser un acte amb motius directament activistes, si més no humorístics, tot i que en el fons sí que hi havia una intenció de defendre els drets de llibertat d'expressió", explica.El dimecres, dia 20, en Lluís va penjar el web a Internet i de seguida va tenir molt èxit: "Va passar d'unes 300 visites, que a mi ja em sorprenien, a 1.500 en una nit". Per enregistrar el domini havia donat el seu DNI i targeta de crèdit a l'empresa Arsys que, segons el noi, "ha col·laborat clarament en tancar el web", així com en la identificació d'en Lluís: "L'adreça on em van buscar primer era la de la targeta de crèdit".Tots els notificats amb qui hem parlat van anar també de cara a l'hora de crear les còpies mirall, sense amagar les seves dades personals per enregistrar dominis o hostatjar els webs, quelcom per altra banda totalment desaconsellat en els manuals més bàsics d'activisme a Internet. Això hauria facilitat molt la tasca dels grups policials de delictes telemàtics que, en un temps rècord, han identificat una quinzena de persones.En Lluís afegeix: "Ni la intenció era maliciosa, ni pensava que la resposta seria aquesta. Però no me'n penedeixo, segueixo pensant que s'equivoquen". Per aquest jove universitari és "surrealista veure que al país on visc, un país en teoria lliure, es cometen aquests atacs contra la llibertat d'expressió".

El web del referèndum allotjat en un nou web

También me han quitado el acceso a la cuenta de Google, por lo que no puedo ni acceder a mi cuenta de desarrollador Android. — d4n13l m0r4l35 (@GrenderG) 23 de setembre de 2017

L' Oriol Ferrández, de Caldes de Montbui, també va anar a cara descoberta o, com diu ell, "sempre de forma transparent, utilitzant el meu nom real". Va enregistrar el domini votemperdecidir.com sense demanar en cap moment que amaguessin les seves dades al públic. Això vol dir que, quan algú demanava informació del seu domini al servei Whois, sortien el seu nom, adreça i telèfon.L'Oriol és possiblement el citat més gran: té 39 anys i, com en Lluís, no forma part del moviment hacktivista. Fa 10 anys va abandonar la militància a Esquerra Republicana. L'Oriol és programador i dissenyador, es dedica a fer pàgines web i aplicacions. Va pujar la còpia mirall del web del referèndum el dimecres 20 i, diu: "El 22 a les 21h tenia la Policia Nacional a casa, una actuació molt ràpida".La carta que ha rebut l'Oriol és especialment agressiva . S'hi parla de "possibles delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics". Les conseqüències de tot plegat, explica, són imprevisibles: "Pel que sé, ara per ara només pretenen generar por. L'advocat m'ha dit que en situacions normals això no arribaria enlloc, però en la situació actual es pot esperar qualsevol cosa".L'Oriol explica: "He rebut el suport de milers de persones i no tinc por ni avui, ni la tindré el dia 1 per anar a votar". Demà sortirà de Caldes una comitiva nodrida per acompanyar-lo a Barcelona i està segur que ompliran el carrer de la comissaria.El primer a ser citat a declarar en relació amb les còpies mirall del web del referèndum va ser el jove de 21 anys de València, Daniel Morales . Ell però va tenir la sorpresa que la Policia Nacional espanyola va entrar al seu domicili amb una ordre judicial i li va requisar un telèfon mòbil i tres discos durs . Avui, en Daniel també havia d'anar a la comissaria però en aquest cas per demanar que li tornin el material, mentre segueix en qualitat d'investigat.Els policies que van ser a casa seva van portar a terme una acció, la legalitat de la qual posen en dubte els advocats: tenia l'ordinador obert, treballant en la seva feina de desenvolupador d'aplicacions d'Android, i li van canviar les contrasenyes d'accés als serveis on emmagatzema les aplicacions que crea i als quals ara no pot entrar.

