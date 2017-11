La conversa de Maffeo amb Messi durant el seu enganxós marcatge

El defensa del Girona Pablo Maffeo va ser l'ombra de Leo Messi en el partit contra el FC Barcelona (0-3) . Pablo Machín, tècnic gironí, va intentar parar al millor jugador del món amb un marcatge a l'home durant tot el partit. L'encarregat de fer-lo va ser Maffeo, que no es va desenganxar de Messi i el va anar seguint per tot el camp durant el matx.En aquesta incòmoda convivència, els dos jugadors van estar parlant i al final del partit Maffeo va desvetllar la conversa que havien tingut. "M'ha preguntat si estava cedit pel Manchester City i la meva edat", va explicar el defensa gironí, "és molt humil. Hem estat parlant perquè he estat enganxat a ell gairebé tot el partit. No hi ha hagut mal rotllo ni res estrany".De fet, el marcatge de Maffeo va tenir bastant efecte en el joc de l'argentí, que no va marcar cap gol i va participar menys que en altres partits. "És el millor jugador del món i si no estàs enganxat a ell, et fa un gol en qualsevol moment", va explicar Maffeo. Després de tota aquesta escena, però, no li va demanar la samarreta a Messi, sinó que es va emportar a casa la de Ter Stegen, ja que un amic seu li havia demanat.

