La Federació Espanyola prohibeix al Lleida jugar amb la samarreta de la senyera

El Lleida Esportiu no ha pogut jugar amb la samarreta de la senyera que volia lluir aquest diumenge contra l'Atlètic Saguntí enlloc de la blava habitual. El conjunt català pensava vestir la quadribarrada per donar suport al govern de la Generalitat pels registres i les detencions soferts aquesta setmana, però la tripleta arbitral no ho ha permès per ordre de la Federació Espanyola de Futbol.



"Malgrat haver avisat a la RFEF i a l'Atlètic Saguntino per jugar avui amb la samarreta oficial de la senyera, ens prohibeix jugar amb ella per ordre de la RFEF, amb l'advertiment que en fer cas omís, no es disputarà el partit", ha explicat el Lleida en un comunicat. El club ha penjat una imatge de l'equip vestit de blau amb un missatge; "por imperativo".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)