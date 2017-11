Requisen material a un hacker per replicar la web del referèndum

La policia ha entrat aquest divendres a casa de DM , un noi de 21 anys, estudiant de la Universitat Politècnica de València, que havia ajudat a fer visibles a Internet les webs del Referèndum prohibides per l'estat espanyol. Segons el col·lectiu d'advocats Drets.cat, el jove estaria acusat de col·laboració en delicte de desobediència.

Preparando un dump de la nueva web del #referendum para que se pueda consultar dónde votar. Problema añadido: descargar todas las db. pic.twitter.com/rMLZJWtahE — d4n13l m0r4l35 (@GrenderG) 22 de setembre de 2017

Atenció fins a quin nivell estan perdent els estreps. Va fil (aviam si me'n surto) 👇 — Maria Vila (@mvilaredon) 22 de setembre de 2017

Periodistas que nos seguis difundi esto: La policia ha ido a casa de @GrenderG, que ha hecho las listas de mirrors https://t.co/PPBgwIdRod — AnonymousBCN (@AnonymousBCN) 22 de septiembre de 2017

El hacker ha explicat aque els agents han entrat amb una ordre judicial i "s'han emportat els discos durs i els telèfons mòbils". Aquest material informàtic és l'eina de treball d'aquest jove activista, que estudia i treballa de desenvolupador d'aplicacions Android. S'han emportat també els programes informàtics que havia creat per a la seva darrera acció hacktivista: fer una còpia de la web "On votar" que dijous va difondre el president Puigdemont a través d'una piulada, incloses les bases de dades amb tots els col·legis electorals de Catalunya pel proper referèndum.El hacker va comentar ahir al seu compte de Twitter @GrenderG que estava descarregant aquesta mega-còpia, es queixava que eren moltes bases de dades i tardava molt. Ho anava guardant tot als ordinadors que li ha requisat la policia. No se sap del cert si era Guàrdia Civil o Policia Nacional, donat que ell només ha parlat de "la policia" quan ho ha avisat.L'activista ha estat molt actiu en les tasques de visibilització de la web del referèndum que va ser tancada per ordre judicial. Va crear una plana molt completa i actualitzada que llistava totes les webs mirall (còpia de l'original) que anava creant la gent a Internet, inclosa una còpia a la xarxa Tor. Drets.cat li ha assignat un advocat. L'advocada Maria Vila ho explica així des de Twitter. "8 policies i una secretària judicial s'han presentat avui a casa d'un noi valencià de 21 anys. Li han ensenyat ordre de registre: estava imputat per un delicte de desobediència per "repetir la web http://referendum.cat". Se li han endut 3 discs durs i un mòbil. No li han lliurat còpia del decomís. Per tant, li ho han furtat tot". Des de Pirates de Catalunya condemnen "que s'hagi intervingut material informàtic personal del jove, presumptament sota la premissa d'haver difós informació relacionada amb el referèndum". Asseguren que "aquesta acció se suma a una llarga llista d'abusos que formen part d'una campanya d'intimidació per a coartar la llibertat d'expressió en general i a les xarxes socials en particular". I afegeixen que "la llibertat d'expressió dins i fora d'Internet és un dret fonamental i ha de ser protegida com a tal".AnonymousBCN també s'hi ha sumat als missatges de protesta per l'acció contra el jove.

