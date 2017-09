Barcelona talla avui 76 carrers amb motiu del Dia sense cotxes

La Via Laietana, l'any passat durant el Dia sense cotxes Foto: Europa Press

Barcelona celebra avui, 22 de setembre, el Dia sense cotxes. La iniciativa forma part de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, de la qual és la cloenda. Durant tota la jornada es pacificaran molts espais ocupats habitualment per vehicles motoritzats i els equipaments i les entitats desenvoluparan activitats i ompliran de vida el carrer amb les seves propostes.Per a la celebració, l'Ajuntament de Barcelona tallarà el trànsit a 76 carrers : 30 pel matí, 32 per la tarda i 14 durant tot el dia. Entre aquests, hi haurà la Via Laietana i Gran de Gràcia.El consistori aconsella als ciutadans desplaçar-se a peu, en bicicleta o en transport públic, ja que es reforçarà el servei de metro i els busos podran circular amb més facilitat. Es recomana evitar l'ús del vehicle privat, per evitar congestions, i anticipar els desplaçaments.“La celebració d'aquest dia posa de manifest la necessitat de reduir la presència dels vehicles privats de motor a la ciutat per tal de reduir també de manera important la contaminació ambiental, tant de l'aire com del soroll, i millorar de la qualitat de vida de tothom, a la vegada que recuperar els carrers com a espais de gaudi per a la ciutadania”, expliquen des de l'Ajuntament.La jornada comptarà amb tres línies d’actuació: la Cruïlla per la Qualitat de l’Aire, entre els carrers del Comte Borrell i Tamarit per mostrar com seria un espai de l’Eixample com aquest sense vehicles de motor circulant (aire més net, menys soroll i un espai públic amb més qualitat); carrers plens de vida: s'ompliran els carrers d’activitats, fent possible l’ocupació de les calçades i desplaçant els vehicles motoritzats; i priorització del transport públic i de la bicicleta, concretament, en dos carrers importants de la ciutat: la Via Laietana i Gran de Gràcia.

Consulteu els carrers tallats i totes les activitats

