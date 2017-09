Una gravació demostra la trama de la policia espanyola contra l'independentisme

Jorge Fernández Díaz, durant la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya Foto: Congrés dels Diputats

La Policia Nacional va fer guerra bruta per perjudicar el responsable de Nous Catalans, Àngel Colom. Així ho demostra una gravació publicada per TV3, en què es pot escoltar com un càrrec de la Policia Nacional intenta convèncer un home marroquí, de nom fictici Ahmed, perquè els passi informació sobre Colom a canvi de diners. Era l'any 2014 i Jorge Fernández Díaz era ministre d'Interior.Tal com explica TV3, Ahmed és convidat a reunir-se amb la cúpula de la policia espanyola a Catalunya en una biblioteca de Sabadell. El citen perquè consideren que és una persona influent en la comunitat marroquina i amb bona relació amb Nous Catalans. Durant la conversa, l'inspector de la Brigada provincial diu quevolen tenir informació "pel tema de l'independentisme", "de 'politiqueo', dels diners de la Generalitat...".A canvi de la informació, la policia li donarà diners i ajuda amb el que calgui. Però els agents també amenacen l'home: "Amb nosaltres no correràs cap perill excepte... Que el que parlem ho comentis a algun altre policia, als Mossos, al CNI... Però si, per exemple, li dius tot això a la Generalitat, doncs és un problema per a nosaltres". "I per a mi", diu Ahmed". "I per a tu", respon l'inspector. Finalment, l'home no va fer la feina que li proposaven.

