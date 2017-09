I tu, on votaràs l'1-O? El Govern fa públic el llistat de col·legis electorals

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de setembre de 2017

Les confiscacions dels últims dies a càrrec de la Guàrdia Civil han torçat els plans. En una oficina d'Unipost a Terrassa, l'institut armat hi va trobar aquesta setmana una remesa de material relacionada amb les meses i també amb el cens.



L'anunci de Puigdemont arriba només un dia després que es produïssin 15 detencions relacionades amb els preparatius del referèndum que afecten tant alts càrrecs de l'executiu i proveïdors privats. Els locals de votació inclouen locals habituals, però també d'altres que no formen part de les convocatòries electorals normals, com ara centres d'atenció primària.



El paper de Barcelona



L'Ajuntament de Barcelona encara no ha detallat una resposta formal a la informació facilitada a Twitter pel president de la Generalitat sobre on es podrà votar l'1-O. Ara bé, fonts municipals han exposat a NacióDigital que l'entesa entre el consistori i la Generalitat es basa en el principi de "no posar en risc ni la institució ni els treballadors municipals". "Entenem que aquestes premisses es compleixen", apunten les mateixes fonts.



El consistori recalca que no disposa del llistat de locals habilitats com a punts de votació. Consultant el registre facilitat pel Govern, a Barcelona s'hi inclouen locals municipals. Veus de l'entorn d'Ada Colau, sorpreses pel moment i la fórmula triada pel president per anunciar la manera de consultar els col·legis electorals, recorden que pertoca "a qui convoca" l'1-O detallar el llistat d'espais disponibles. "La institució no en resultarà afectada", afegeixen.

En cas de voler participar en el referèndum de l'1 d'octubre, on t'hauràs d'adreçar per exercir el dret a vot? El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet públic a través de Twitter l' adreça web en la qual es pot consultar aquesta dada, molt rellevant per saber quin tipus de locals hi haurà habilitats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)