Veten un acte de Podem a Saragossa per debatre propostes sobre Catalunya

El consell d’administració de la Ciudad Escolar Pignatelli, societat pública de la Diputació Provincial de Saragossa, ha acordat per majoria, en una reunió extraordinària urgent, denegar la cessió del saló d’actes per a la celebració de l’”Assemblea de parlamentaris i alcaldes per la fraternitat, la convivència i les llibertats”.Aquesta és la resposta a la petició formulada aquest dijous al matí pel grup municipal Saragossa en Comú a l’Ajuntament de la capital d’Aragó, en nom del Grup Parlamentari Confederal d’Units Podem per celebrar diumenge en aquest espai una assemblea impulsada per IU-Podem.Des de la institució provincial han justificat la denegació del permís en considera, tenint en compte la informació i les declaracions publicades per diversos mitjans de comunicació, que la seva finalitat és celebrar “una reunió proreferèndum”, ha assenyalat la Diputació Provincial en un comunicat.La denegació s’ha pres de conformitat amb el criteri dels autos del procediment ordinari 301/2017 del Jutjat del Contenció-Administratiu número 3 de Madrid, que va suspendre un acte similar en considerar que les diverses actuacions i declaracions “indueixen a pensar racionalment, que tendeixen clarament que l’acte es desenvolupi en contra del que s’ha disposat en la providència del Tribunal Constitucional a data 7 d’aquest mes i any” (en referència al setembre del 2017).A més, el consell -integrat per representants del grups polítics, així com de representants de la Diputació de Saragossa i altres institucions-, ha considerat que una residència d’estudiants, “no és el lloc adequat per a la celebració d’un acte d’aquestes característiques”, han conclòs.Des d'Units Podem han emès un comunicat on han lamentat aquesta suspensió i demanen més democràcia i diàleg, "davant de la barbàrie i incompetència que està demostrant el Govern del Partit Popular". Més enllà, anuncien que ja han trobat "un lloc alternatiu on poder celebrar l'assemblea".

