Barcelona, quan les multituds intel·ligents es mobilitzen

les consignes des dels mòbils per resistir de forma pacífica em traslladen a la tesi de Howard Rheingold , un prestigiós investigador que estudia les implicacions socials amb l'ús de la tecnologia. Les multituds intel·ligents són - segonsRheingold- aquelles que "fent un ús de les tecnologies de la comunicació que tenen al seu abast, amplien el talent humà". L’any 2002, Rheingold va publicar el llibre Smart Mobs. The next social revolution on explica que: "Les masses socials porten el poder en les seves mans i tenen la capacitat de la comunicació per difondre informació, organitzar-se i mobilitzar-se. Són l’expressió màxima de la intel·ligència col·lectiva”.i a nombroses poblacions de Catalunya, van ser una expressió majúscula de la protesta ciutadana. Per les detencions i escorcolls indiscriminats de la Guàrdia Civil, per les investigacions a alcaldes, per la limitació repressiva de les llibertats d’expressió i opinió en actes públics, i per la intimidació als mitjans de comunicació. Les concentracions van ser possibles, sobretot, gràcies a les consignes i missatges que circulaven per Internet, de mòbil en mòbil entre els manifestants. Les localitzacions definitives, les notícies d’última hora, les declaracions del president Puigdemont i la resposta de Mariano Rajoy, es van seguir des de les notícies que destil·làvem els mitjans i que es rebien des dels telèfons.potser no té res de nou, però només fa una dècada que som tots partícips d’aquest rol de comunicadors. Segurament, molts dels que eren ahir al carrer, amb les cassoles o les pancartes, ja es van estrenar a les xarxes socials el 2011 durant les mobilitzacions del 15M. Les d'ara són una demostració més de la tesi que Rheingold va esgrimir fa quinze anys, quan encara desconeixíem els noms de Whatsapp, Facebook o Instagram. La diferència és que avui l'efecte multiplicador i el poder que cadascú té a les seves mans és encara major. “Les multituds intel·ligents poden s’organitzar-se espontàniament a través d'Internet tant per a finalitats lúdiques, com per fer front a una forta càrrega política i repressora”.pot ser alhora beneficiosa i destructiva. “Alguns l’empren per donar suport a la democràcia, i altres per perpetrar atacs terroristes”. Ja estem advertits de les notícies falses i de com es pot desvirtuar la realitat. Per tant, en moments de tensió social i política com els que estem vivint, és més important que mai aplicar el sentit comú abans d’actuar de comunicadors individuals i confiar en capçaleres periodístiques de referència que, en el seu recorregut, han demostrat sobradament responsabilitat i professionalitat en el relat dels esdeveniments.En moments de tensió social i política és important aplicar el sentit comú abans d’actuar de comunicadors individuals i confiar en capçaleres de referència".o unes expectatives il·lusòries, que es desinflen en qüestió de minuts, és més fàcil que mai. Com el missatge que es va replicar ahir per Whatsapp, on la cancellera alemanya Angela Merkel manifestava estar “profundament afectada per les notícies que li arribaven d’Espanya. Li recordaven la seva adolescència a l’antiga RDA i als temps franquistes”. El missatge acabava dient: “Confirmat” i s’hi afegia el nom d’una reconeguda figura de la política catalana. Tot plegat era insostenible i, per aquest motiu, nosaltres no ho vam convertir en notícia. Per descomptat, no estem exempts d’equivocar-nos però us podem assegurar que esmenarem els errors amb la màxima rapidesa.ha desplegat per tot el territori un equip de gairebé 50 periodistes i fotògrafs per oferir-vos en directe i al minut la informació del que està passant aquests dies, amb la màxima vocació de contrastar sempre abans d’informar.per part del govern espanyol amb la intenció de limitar-nos la llibertat de premsa i d'informació. Però no serà aquest el motiu que ens faci rebaixar el rigor periodístic que ens caracteritza. En aquest moment històric de Catalunya, cal actuar com a multituds intel·ligents.

