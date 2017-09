L'estudi de ràdio de la UVic ja porta el nom de Carles Capdevila

Carles Capdevila Foto: Adrià Costa

La Universitat de Vic ha descobert aquest dijous al matí la placa de l'estudi de ràdio amb el nom del periodista osonenc Carles Capdevila, traspassat el passat mes de juny . És una proposta de la Facultat d'Empresa i Comunicació que posa el mestratge del periodista com a exemple per a les futures generacions. Així ho ha explicat el seu degà, Xavier Ferràs, apuntant que "era oportú perquè el seu llegat quedés sempre més amb nosaltres". Ferràs a realçat la figura del periodista, sobretot durant aquests dies, "un moment per reivindicar el bon periodisme".La professora Marta Corominas, amiga personal de l'homenatjat ha recordat algunes anècdotes que va viure amb Capdevila i el llegat que ha deixat a la universitat, com el projecte Options. L'alcaldessa de Balenyà, Anna Magem, ha mostrat la seva satisfacció per l'homenatge a Capdevila remarcant que "no ens cansarem de repetir que ens sentim orgullosos d'en Carles; del seu camí, de la seva trajectòria, del seu coratge i, ara davant d'aquesta decisió de la UVic, estem contents i agraïts". "Ens agrada pensar que ara els estudiants de l'estudi tinguin propera la figura d'en Carles, un gran referent del món de la comunicació i gran ambaixador del nostre poble".En aquest sentit, la secretària general de la UVic, Àngels Crusellas, ha remarcat que Capdevila era "un professional excel·lent en el món del periodisme, però encara millor persona". "La universitat creu que aquest homenatge és plenament reconegut", ha sentenciat. Per acabar, el seu germà, Josep Maria Capdevila, ha apuntat que "tant de bo surtin grans professionals d'aquest estudi, però sobretot que estimin el periodisme com ell el va estimar". Capdevila ha traslladat l'agraïment de part tota la seva família a la Universitat de Vic.Capdevila va dirigir diversos programes de ràdio a Catalunya Ràdio , com Eduqueu les criatures i Alguna pregunta més. A més de treballar en la radiofonia, també ho va fer a TV3 i en premsa escrita, pel qual l'última part de la seva vida va dirigir el diari Ara . El 2016 va rebre el Premi Nacional de Comunicació per defensar la professió per la seva ètica i dignitat al capdavant del mitjà de comunicació.

