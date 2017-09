Cimera de sindicats, entitats i partits per convocar una vaga general si l'Estat frena l'1-O

La IAC i la Intersindical-CSC consideren que el suport imprescindible per a la mesura seria el d'ANC i Òmnium, per compensar que CCOO i UGT probablement s'inhibeixin

La CGT no crida a votar al referèndum, però sí que reclama que, qui ho vulgui, pugui fer-ho, així com rebutja la repressió de l'Estat

Els crits a favor d'una vaga general es van deixar sentir dimecres amb claredat durant les protestes contra les accions repressives de l'Estat. De fet, aquesta és una via que ja havien plantejat dos sindicats -la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la Intersindical-CSC- els darrers dies, però que ha agafat cos arran de les detencions i escorcolls de la Guàrdia Civil. De fet, com que cal notificar a l'administració amb deu dies d'antelació l'execució d'una mesura d'aquest tipus, la vaga no podria tenir lloc abans de l'1-O, però igualment la IAC, la CGT i la Intersindical-CSC ja han presentat preavisos, a l'espera de pactar la data exacta i els suports amb què comptaria la iniciativa.De fet, fonts coneixedores de les converses multilaterals que estan tenint lloc en relació a aquesta qüestió expliquen aque aquests dies ja s'han celebrat algunes reunions i converses i que la IAC ha convocat aquest dijous la primera cimera amb representants dels moviment sindical, social, cultural i polític "per plantejar una sèrie de mobilitzacions que incloguin la vaga general i social a Catalunya". En aquest sentit, haurien confirmat la seva presència els principals sindicats del país -CCOO, UGT, CGT, Intersindical-CSC o la CNT, a més de la IAC, que aglutina sindicats sectorials com la USTEC i la CATAC-, entitats sobiranistes com l'ANC i Òmnium, partits d'esquerres com ERC i la CUP, Podem i representants de moviments socials.L'objectiu d'aquesta trobada seria aplanar el camí per impulsar mobilitzacions en defensa de l'1-O, però també abordar la possibilitat de "convocar una vaga general a si el govern de l'Estat impedeix que es faci el referèndum" i que hauria de tenir lloc després de la data prevista per a la seva celebració. En tot cas, tant la IAC com la Intersindical-CSC defensen que aquesta vaga no hauria d'involucrar només els treballadors, sinó que hauria de ser una vaga també social o aturada democràtica, segons com la defineix cada organització. Això implica que els comerços també haurien d'abaixar les persianes i els estudiants haurien d'absentar-se d'escoles, instituts i universitats per aturar al màxim el país.Sigui com sigui, aquesta vaga no podria convocar-se per motius polítics -com ho és el referèndum-, ja que això és il·legal. Malgrat tot, els diversos sindicats implicats creuen que hi ha motius laborals, socials i civils suficients que justifiquen aquesta mobilització. Així, la CGT ha presentat el seu preavís denunciant que "la classe treballadora catalana viu una realitat insuportable construïda a base de llibertats i drets civils trepitjats, precarietat salvatge, repressió normalitzada a les empreses, al carrer, atacs a la llibertat d'expressió sindical o d'altra mena, en un estat autoritari que és on més han retrocedit els salaris de tot Europa". Igualment, la IAC defensaria la conformació d'un marc de relacions laborals propi i una carta de drets socials catalana, mentre que la Intersindical-CSC defensaria una reforma de l'Estatut dels treballadors.Malgrat tot, aquestes organitzacions confien poc en què CCOO i UGT se sumin a una mesura d'aquestes característiques -algunes informacions apunten que ni tan sols aniran a la reunió-, malgrat que ho considerarien important. De fet, a CCOO hi ha tensió interna ja que els independentistes del sindicat -que representen una quarta part de l'organització - critiquen que la cúpula catalana s'implica poc amb el dret a decidir. Per això, els sindicats més favorables a la vaga general aspiren a que CCOO i UGT se sumin a alguna de les mobilitzacions alternatives i que els seus afiliats partidaris de l'1-O -alguns dels quals, agrupats a la Xarxa de Sindicalistes per la Independència - sí que facin campanya per l'aturada als respectius centres de treball.En tot cas, el suport clau per tirar endavant la mesura seria l'aval actiu de l'ANC i Òmnium, que ja s'han doctorat en mobilitzacions massives, a més de la col·laboració de partits com ERC o la CUP. Si des de l'àmbit sindical i polític s'empeny, la IAC i la Intersindical-CSC consideren que la vaga podria ser exitosa, malgrat que el seu pes sigui limitat, en comparació amb CCOO i UGT, sobretot en el sector privat. La reunió d'aquest dijous servirà per calibrar fins a quin punt veuen amb bons ulls una protesta que l'independentisme reclamava dimecres al carrer.Pel que fa a la CGT, el preavís va ser decidit i elaborat pel secretariat permanent de l'organització, mentre que l'afiliació haurà de ratificar encara la decisió la setmana que ve en una assemblea. Llavors, ja sabrà amb quins suports es compta. De fet, aquest sindicat llibertari, en els seus posicionaments, no crida a votar al referèndum, ni molt menys defensa la independència -ni s'hi oposa-, per bé que el seu secretari general, Ermengol Gassiot, participarà en alguns actes de la CUP a favor del "sí", malgrat tot, sí que considera que els ciutadans han de tenir dret a votar, si ho desitgen, així com estan en contra de les mesures repressives de l'Estat.Pel que fa a la data, la CGT ha presentat un preavís per fer la vaga general el 3 d'octubre, mentre que la IAC el va registrar per fer-la entre els dies 2 i 13 d'octubre, a l'espera de concretar el dia. Igualment, la Intersindical-CSC ha convocat una vaga indefinida a partir del 3 d'octubre, també per definir el dia o dies exactes en què caldria aturar l'economia. Aquest sindicat independentista, de fet, apunta que, fins i tot si es pot celebrar el referèndum, és probable que calgui mantenir la mobilització per defensar que s'implementin els resultats i per frenar l'onada repressiva que es mantingui de l'Estat.Finalment, un petit sindicat, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) -integrat al moviment de l'esquerra independentista, com la CUP o Endavant-, també ha anunciat des de les xarxes socials que convoca a la vaga general a partir del 3 d'octubre. En el seu cas, ho farà perquè, "durant les darreres dues setmanes, desenes de centres de treball han rebut la intervenció de diferents membres dels cossos policials", fet que provoca que, "sense indicis de criminalitat s'estan vulnerant els drets fonamentals a llibertat ideològica, d'expressió, intimitat i integritat física".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)