Almenys 225 morts en un terratrèmol de magnitud 7,1 a Mèxic

Terratrèmol a Mèxic Foto: Europa Press

Al menos 20 niños y dos adultos mueren al derrumbarse una escuela por el terremoto en México https://t.co/ynrdRGfsl5 — GAREM EMERGENCIAS (@GAREM_INT) 20 de setembre de 2017

Al menos 149 muertos tras un terremoto de magnitud 7,1 en México. Sigue toda la evolución aquí minuto a minuto: https://t.co/7Q1Gq6L3y3 pic.twitter.com/2EImxbkd9e — 20minutos México (@20mMexico) 20 de setembre de 2017

This was the view from the ground as a violent magnitude-7.1 earthquake rocked Mexico https://t.co/aAmAoW7BB5 pic.twitter.com/R2zeGMvF3G — CNN (@CNN) 20 de setembre de 2017

Strong quake near Mexico City kills almost 150, rescuers dig through collapsed buildings https://t.co/acmSlS4sp9 — Reuters Top News (@Reuters) 20 de setembre de 2017

At least 22 children from one school are among those killed in the deadliest earthquake to hit Mexico in 30 years https://t.co/MbJnyAqkGL pic.twitter.com/Mqew9YreMr — Al Jazeera News (@AJENews) 20 de setembre de 2017

Entre la penumbra y entre los escombros, se escucha el grito de "MÉXICO, MÉXICO" 🇲🇽pic.twitter.com/X7xohsjhKY — Imágenes Históricas (@HistoriaEnFotos) 20 de setembre de 2017

UPDATE: Powerful 7.1 earthquake in central Mexico kills at least 149 people, including 22 pupils from one school https://t.co/lk2i5xFgw8 pic.twitter.com/XdOW8DD5Bw — Al Jazeera English (@AJEnglish) 20 de setembre de 2017

Al menys 225 persones, entre les quals una vintena de nens d'una escola, han mort a Mèxic arran d'un terratrèmol que ha sacsejat aquest dimarts diverses zones del centre i el sud del país. La fatídica xifra d'aquest balanç provisional pot augmentar a les properes hores, segons les autoritats mexicanes, ja que hi ha una quarantena de persones desaparegudes sota les runes i molts ferits.El coordinador nacional de Protecció Civil, Luis Felipe Puente, ha informat en el seu compte oficial de Twitter d'un "ajust" del balanç del sisme, que a Ciutat de Mèxic ha deixat 94 morts, sent la zona amb més nombre de morts. "Fins ara es reporten 225 morts: 94 a Ciutat de Mèxic, 72 a Morelos, 43 a Puebla, 12 a Estat de Mèxic, 3 a Guerrero i un a Oaxaca", ha indicat en un breu missatge en aquesta xarxa social.El servei sismològic nacional ha estimat en 7,1 la magnitud del terratrèmol, que s'ha registrat minuts després de la una del migdia (hora local) i amb un epicentre situat a 12 quilòmetres de la localitat d'Axochiapan, a l'estat de Morelos i a uns 120 quilòmetres de Ciutat de Mèxic, on s'han viscut escenes de pànic, amb molts edificis esfondrats.El coordinador nacional de Protecció Civil, Luis Felipe Puente, ha confirmat la mort de prop d'un centenar de persones a la capital, que s'ha convertit així en la zona més afectada pel sisme. Ciutat de Mèxic ha quedat col·lapsada, amb un gran caos de trànsit a causa dels semàfors inactius i dels carrers tallats. A més, un total de 3,8 milions de persones s'han quedat sense subministre elèctric.El govern mexicà ha declarat l'estat d'emergència a la zona. El president mexicà, Enrique Peña Nieto, ha anunciat a Twitter que tornava "immediatament" a Ciutat de Mèxic després de les primeres notícies de la catàstrofe. També ha convocat el Comitè Nacional d'Emergències per "avaluar la situació i coordinar les accions" pertinents.El terratrèmol ha tingut lloc poc més d'una setmana després d'un altre de magnitud 8,2 en l'escala de Richter que va deixar més d'un centenar de morts en els estats d'Oaxaca, Chiapas i Tabasco. Es dóna la circumstància que tal dia com avui, fa just 32 anys, es va produir un altre sisme a Mèxic que va deixar milers de víctimes mortals.

