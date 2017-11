El Barça s'imposa amb claredat a l'Eibar amb quatre gols de Messi (6-1)

@RichardDees échale un vistazo a cómo ha narrado Carlos Martínez el gol de Messi de penalti 😂 pic.twitter.com/srWQzvjLZc — Nacho (@nachogomezsilva) September 19, 2017

Frentazo y Gol de Paulinho pic.twitter.com/gFkJ37idA0 — SportsGenter (@SG_ESPN) September 19, 2017

Denis 3-0. #BarcaEibar

Awesome work from Paulinho.

Dennis scored from the rebound of Messi shot. pic.twitter.com/i7rm1PWyKT — FCBdaily Media (@FCBDaily_) September 19, 2017

Messi hat trick goal as he nutmegs the keeper pic.twitter.com/asNa04ABiO — The Sports Deity™ (@DaSportsSavant) September 19, 2017

El Barça ha derrotat amb facilitat l'Eibar al Camp Nou en un partit amb pocs aficionats (pel rival i per l'horari) que Messi s'ha encarregat d'animar. El resultat final: 6 a 1. El partit ha començat amb un Barça poc precís i un Eibar amb agressiu en la pressió i amb ganes de jugar al seu joc. Ter Stegen ha tret un bon xut dels visitants i, malgrat que el Barça no ho ha merescut, el gol ha arribat gràcies a un penal molt ben xutat per Messi. El ritme del partit no ha canviat, però el Barça ha aconseguit fer el segon després d'un córner ben rematat per Paulinho.La segona part ha començat igual però amb un Eibar amb menys força i decebut pel mal resultat obtingut en una primera part en què ha merescut més. El tercer ha arribat després d'una bona jugada de combinació entre Mascherano, Paulinho, Messi i rematada de Denis Suárez, que ha fet el tercer. Sergi Enric ha fet el gol dels visitants, però el joc del Barça ha anat millorant amb els minuts.Després del gol de Denis, Leo Messi ha començat el seu xou particular per tancar el seu hat-trick: ha fet els dos següents després de bones jugades col·lectives i definicions a l'alçada del millor del món.Però el crack argentí no en tenia prou i a pocs minuts d'acabar el partit ha caigut el quart després d'una bona combinació amb Aleix Vidal. Quart gol de Messi per tancar una victòria solvent del Barça que completa els 15 punts de 15 possibles. &

