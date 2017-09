La Mercè 2017: la guia d'actes imprescindibles

Marina Garcés Foto: Jordi Jon Pardo

Les projeccions viuen vents favorables. Enguany, Reykjavík és la ciutat convidada de la Mercè, i la unió portarà aquesta acció de la companyia Eyesberg: una

’Arc de Triomf



Toc d'Inici de la Mercè. Foto: Adrià Costa



Dissabte 23 i diumenge 24 de setembre

Manel, Txarango i Buhos)

Joan Miquel Oliver, Mishima i Sopa de Cabra)

Txarango, al Cruïlla 2017 Foto: José M. Gutiérrez

Foto: Adrià Costa

començarà amb un sentit homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A, amb el so per la pau

d'

Aquest divendres 22 de setembre comença La Mercè 2017 , la gran festa de Barcelona. La capital catalana viu un dels grans moments del calendari festiu i cívic de la ciutat enmig de l'agitació provocada per les darreres detencions al voltant del referèndum, però també encara amb el record dels atemptats del darrer mes d'agost. Potser això fa que la Mercè arribi amb més ganes que mai de convertir-se en un clam cívic i vitalista, en quatre dies d'acció, diversió, vivències, tradició, modernitat i música que s'iniciaran amb el solemne pregó de Marina Garcés A continuació, tots els actes imprescindibles per no perdre's l'essència d'una festa única:La filosofia potser ha perdut pes en els currículums acadèmics, però ningú no pot negar que viu una època daurada pel que fa a la nostra vida diària. Bona prova d'això és que la filosofia enguany sigui la protagonista d'un pregó molt esperat, el de Marina Garcés. "Ara, més que mai, cal filosofia, perquè la gent necessita trobar una paraula que la connecti amb la vida", afirmava a NacióDigital en aquesta entrevista . La filòsofa és autora d'En las prisiones de lo posible, Un mundo común o Fora de classe. Enguany, el pregó promet ser tota una invitació a pensar en comú sobre el futur que volem.Manel i les estralls de la sorotonina, Mishima i les mentides de la primavera, la nova volta al flamenc de Rosalía i Refree, el viatge a Atlantis de Joan Miquel Oliver, l'emoció vital de Rosana, els himnes cantables de Gossos, la Rumba després dels Jocs del 1992, o els nous talents de l'ESMUC i el Taller de músics són només alguns dels altres noms de l'extensa programació de Mercè Música i del Barcelona Acció Musical (BAM) , una oferta de 130 grups de 34 països, que actuaran en 12 espais. L'activitat es repartirà enguany en més espais repartits per la ciutat, cosa que permetrà descentralitzar les actuacions i evitar multituds El vostre acte si voleu tenir el primer contacte amb les figures que formen l'imaginari festiu barceloní. L'Àliga, el Lleó, la Mulassa, el Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca, els Gegants del Pi i els Gegants de Santa Maria del Mar s'adrecen, acompanyats dels Bastoners i dels Ministrils del Camí Ral, cap a la plaça de Sant Jaume, on esperaran pacientment que acabi el pregó després d'haver agafat forces a l'inici amb un berenar a base d'una combinació energètica infal·lible (i tradicional): pa amb xocolata. Ens l'oferiran els Panàtics i el Gremi de Flequers. Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla, Ferran i Plaça Sant Miquel.Els Capgrossos Macers donen la benvinguda a la festa. Foto: Adrià CostaLes pedres de la façana de l'Ajuntament tornaran a tenir vida cada nit. Enguany s'ha encarregat la projecció als alemanys UrbanScreen, que han agafat el món de la dansa contemporània com a motiu per a la seva creació. La peça investiga la dinàmica dels rituals moderns mentre converteix la façana en un escenari de dansa i, a la vegada, en un mirall per a les emocions i els sentiments dels artistes que interpreten les coreografies. Dirigeix la proposta Julian Hölscher, que ha creat juntament amb Till Botterweck la coreografia que interpreten els ballarins Marina Rodríguez (de La Veronal) i Lluc Fruitós (de Brodas Bros).cúpula instal·lada a tocar de lque oferirà una experiència de realitat immersiva que envoltarà el públic d'imatges i sons. S'hi projectarà un film que comença parlant dels gens dels islandesos i acaba portant-nos a visitar alguns dels paisatges naturals més espectaculars del país nòrdic: de les aurores boreals a la força de la natura en un país de foc i de gel.La Mercè és una festa moderna, amb les últimes propostes musicals del moment, amb projeccions i amb festa als carrers fins tard. Però també és una festa de fortes arrels populars i tradicionals. Seguicis, repic de campanes, la ballada de sardanes inaugural, concert dels Cors de Clavé, la Tabalada, la Galejada dels Trabucaires, els Falcons... fins arribar al Toc a plegar. Actes d'una festa essencialment popular i tradicional.Manel, Txarango, Mishima, Sopa de Cabra, Joan Miquel Oliver i Buhos seran els protagonistes del concerts que Estrella Damm celebra per la Mercè a la platja del Bogatell, al multitudinari escenari Mediterràniament. Serà la quarta edició d'un concert que compta amb les propostes musicals més populars de l'escena actual catalana, enguany repartides al llarg de dos dies, dissabte 23 (i diumenge 24 de setembre (. El concert de diumenge també comptarà amb alguns dels grans talents de la rumba d'ara com La Pegatina, Gertrudis i Sabor de Gràcia, que actuaran amb elnom de Rumberos, pugin a l’escenari.L’Antiga Fàbrica Estrella Damm obre les portes un any més amb dos dies de concerts i activitats per a tota la família. Titelles, bon ambient i activitats per a totes les edats conviuran amb el pop de Kou Keri Kou, Renaldo&Clara, el folk i free jazz de Joana Gomila, i Melange. La nit de diumenge es podrà escoltar l’últim disc de Pau Vallvé, el seguiran els mallorquins Zulu Zulu i per acabar la nit els americans Spirals Stairs. El dilluns, l’escenari de la DAMM obre al migdia amb el folk-rock experimental de Crudo Pimiento seguit de l’asturià Pablo und Destruktion, els concerts de The Zephyr Bones, Alien Tango i Malandrómeda posaran el punt final a la proposta musical de les festes de La Mercè 2017.Els millors artistes de teatre, titelles, teatre d'objectes, circ, dansa i moltes disciplines es citen al Mercè Arts de Carrer, un dels festivals que formen part de les festes de la Mercè i que esdevé un gran aparador per mostrar noves creacions. Tradicionalment, el MAC Festival té com a escenari el parc de la Ciutadella, un recinte que de dia acull les propostes adreçades a tots els públics i que, des de fa uns anys, a la nit es converteix en l'escenari de propostes de tota mena relacionades amb la llum i amb les tecnologies. Un altre dels escenaris clàssics del MAC Festival és el castell de Montjuïc, convertit per la Mercè en un castell del Circ on les arts de la pista tenen el màxim protagonisme.Després d'haver celebrat una gran festa castellera amb colles convidades de la resta de Catalunya el dissabte, amb dos grans els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca, el diumenge, dia de la patrona, les colles de Barcelona celebren finalment la seva diada, on demostren que el fenomen casteller és especialment actiu a la ciutat. En acció els castellers de Barcelona, Sants, la Vila de Gràcia, Sagrada Família i el Poble Sec, a més de la Colla Jove de Barcelona.És un dels moments més esperats i un dels que atreu més i més públic. Els tabalers protagonitzen una tabalada infernal amb la qual s'obrirà la Porta de l'Infern. És l'inici d'una pluja de foc, dels diables, els dracs i altres bèsties de foc, on el so dels tabals, les espurnes i la pólvora són elements ja primordials.La Mercè no podria acabar sense el tradicional piromusical. Una explosió de llum i de so que s'ha convertit en un dels actes més esperats i aplaudits dels barcelonins i també dels turistes, que s'ho miren embadalits. Enguany,Imagine, per després donar pas a la música de Reykjavik, ciutat convidada, a la commemoració del vint-i-cinquè aniversari dels Jocs Olímpics, al 40è aniversari de la primera manifestació pels drets LGTB celebrada a Barcelona, i l'homenatge als músics desapareguts enguany. I tot un curs per endavant per preparar la festa de l'any vinent.

Piromusical de la Mercè 2015 Foto: ACN

