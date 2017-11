Toys 'R' Us es declara en fallida

La cadena de botigues de joguines Toys 'R' Us, s'ha declarat en fallida de forma voluntària a causa del seu elevat deute i amb l'objectiu d'establir una estructura de capital sostenible, després d'acollir-se a la protecció del Capítol 11 davant el Tribunal de Fallides del Districte Est de Virgínia, en virtut del qual totes les seves operacions queden sota supervisió judicial.El deute ascendia a uns 5.000 milions de dòlars (4.174 milions d'euros) aproximadament, dels quals ha de realitzar un pagament de forma imminent de 400 milions de dòlars (334 milions d'euros). En acollir-se a aquesta protecció, els seus propietaris cerquen reestructurar aquest deute, encara que també tenen previst destinar part del préstec de la fallida a seguir comprant productes i finançar les seves operacions.Toys 'R' Us ha arribat a un acord amb el banc d'inversió JP Morgan per valor de 3.000 milions de dòlars (2.504 milions d'euros) -subjecte encara a aprovació del tribunal- per finançar part del deute."El nostre objectiu és treballar amb els nostres creditors per reestructurar els 5.000 milions de deute a llarg termini de la companyia", ha asseverat el president i conseller delegat, Dave Brandon. "Aquest procés té per l'empresa un gran paper constructiu i ens permetrà crear un millor futur", ha afegit el directiu.D'igual forma, la filial canadenca de Toys 'R' Us té la intenció de signar un acord similar en un procés paral·lel davant el Tribunal d'Ontario, si bé les seves operacions fora d'EUA i el Canadà, incloent 255 botigues llicenciades i societats de risc compartit a Àsia, que són entitats separades, no són part del procés de fallida, ha subratllat el grup en un comunicat.D'aquesta forma, els establiments no acollits a aquesta operació "la gran majoria rendibles, continuaran operant com de costum, i es podrà seguir comprant tots els productes per Internet", ha apuntat Toys 'R' Us.El sector minorista s'està veient perjudicat per gegants del comerç electrònic com Amazon, mentre que la decisió de Toys 'R' Us, la major cadena del sector de joguines d'EUA, d'acollir-se a la fallida és l'última prova d'això. De fet, la seva declaració es produeix poques setmanes abans d'iniciar-se la temporada de compres nadalenques, la que representa la major part de les seves vendes.D'aquesta forma, es posa en dubte el futur dels seus prop de 1.600 botigues, 64.000 empleats i actius per valor de 6.900 milions de dòlars (5.760 milions d'euros), la qual cosa la col·loca com la segona major fallida d'un detallista especialitzat a EUA, just per darrere de la de Kmart el 2002."Igual que qualsevol detallista, les decisions sobre el futur tancament de botigues -o obertures- seguiran basant-se en el que tingui més sentit per al negoci", ha apuntat el portaveu de Toys 'R' Us, Michael Freitag.Al maig de 2017, Toys 'R' Us explicava a Espanya amb un xarxa de 51 establiments i al voltant de 1.600 empleats que, encara que no es veuran afectades pel procés de fallida, sí que contempla un procés de reestructuració de la xarxa comercial amb el tancament dels locals menys rendibles i la renovació de la resta per millorar l'experiència de compra.

