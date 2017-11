UGT i CCOO es mobilitzaran el 28 d'octubre per exigir un finançament just per al País Valencià

Manifestació dels sindicats al País Valencià Foto: Europa Press

El secretari general del sindicat Comissions Obreres del País Valencià (CC.OO-PV), Arturo León, i el de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) , Ismael Sáez, han anunciat aquest dilluns la convocatòria per al pròxim 28 d'octubre a València de la manifestació en favor d'un finançament just, més inversions i el reconeixement del deute històric. En roda de premsa, els dos dirigents sindicals han informat que continuaran buscant el suport de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), que va consensuar el manifest amb els sindicats però que ha anunciat que no hi assistirà en considerar que no hi ha el consens unànime de tots els partits.El secretari general de CCOO-PV Arturo León ha exposat les reivindicacions de la manifestació són un finançament just, un nivell d'inversions major per part de l'Estat i reconeixement del deute acumulat. León ha afegit que són reivindicacions transversals que poden ser acollides per nombroses entitats i partits perquè el que cerquen és poder desenvolupar millor les polítiques públiques. En aquest sentit ha indicat que el manifest busca unir els valencians, independentment d'ideologies, davant el problema de la manca de recursos. Així mateix, ha assenyalat que la manifestació "no és el final de res sinó una parada més en el camí" i ha afegit que el final serà quan el País Valencià tingui un finançament adequat.Al seu torn, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, indica que la manifestació també cerca "desemmarcar" una realitat econòmica del País Valencià, amb 12 punts per sota de mitjana en renda per càpita, salaris i pensions, i que en compte de rebre recursos continua aportant. Sáez ha afegit que "no va contra ningú i que vol reivindicar el que ens correspon, que sols per la deixadesa, ignorància i autosatisfacció dels valencians convençuts que som una autonomia rica, justifica patim la situació que patim". El dirigent d'UGT ha dit que el manifest s'ha confeccionat perquè sigui "el més asèptic possible" i reculli el suport de tots els partit però que "malauradament no ha estat possible".Sáez ha indicat que els partits polítics d'àmbit estatal hauran de fer una reflexió i saber discernir sobre el que és la política espanyola dels interessos de cada territori perquè si no aquest espai es deixa un espai polític per a partit polítics de caire nacionalista. "És perfectament compatible tenir un projecte estatal i saber defensar els interessos de la Comunitat Valenciana sobre tot quan hi ha tants motius", ha dit. Preguntat sobre l'absència dels empresaris, malgrat haver signat el manifest, Ismael Sáez ha dit que la patronal entén que no és unitària perquè no hi és el PP i ha lamentat que "atorguin dret de veto" als populars, quan "la immensa majoria de l'arc parlamentari està a favor de la manifestació.Sobre les motivacions esgrimides pel PP, el secretari general de CC.OO-PV Arturo León ha dit que encara no ha tingut ocasió de reunir-se amb la presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, per exposar-li la convocatòria de la manifestació, però que ho faran. León ha afegit que ha transcendit que la negativa aniria lligada a la candidatura de Bonig a la presidència de la Generalitat Valenciana i ha confiat que anteposi els interessos dels valencians per sobre dels del seu partit. "Si estem d'acord que el País Valencià té un problema clar quan a l'economia com a les finances, el més lògic és que s'exteriotzi. Crec que el PP i la patronal no estan sent molt conseqüents amb un diagnòstic compartit", ha dit.

