18 de setembre: l'esquerra «fraternal» pren partit

L'abús informatiu que pateix Espanya és un indici de que els partidaris de seguir com estem han perdut "la batalla de les idees". Un missatge tan estrident molesta fins i tot als partidaris de que no es toqui res. Precisament volen que no es toqui res perquè pensen que així es viu més tranquil. El soroll desmesurat molesta, no està clar que mobilitzi, i debilita a qui el fa.

Sobre l'article de Manuel Castells, és mesurat i honest. L'autor és un dels grans intel·lectuals internacionals des de fa dècades. Li desitjo salut i llarga vida.