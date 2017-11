Victòria patida del Barça davant d'un rocós Getafe (1-2)

El Barça s'ha endut la victòria d'una complicada visita a un rocós Getafe. El partit s'ha complicat a la primera meitat quan els madrilenys s'han avançat al marcador i els homes de Valverde no trobaven espais en una ben perfilada defensa. A la segona, els canvis han estat decisius. Denis Suárez i Paulinho han remuntat el gol inicial de Gaku i el Barça segueix sense perdre cap punt en aquesta Lliga.L'equip madrileny ha sortit amb un plantejament molt defensiu que ha complicat molt les coses als jugadors del Barça. Ho demostra la dificultat i les poques ocasions de què han gaudit els homes de Valverdre. Després de la lesió de Dembelé, que debutava a la Lliga com a titular, ha arribat la pitjor notícia per als blaugrana. Al minut 39 de la primera part, una pilota penjada sense massa intenció a l'àrea del Barça ha acabat amb una rematada espectacular de Gaku Shibasaki i ha obert així el marcador. L'empat podria haver arribat pocs minuts després amb un xut espectacular de falta llançat per Leo Messi però una gran estirada de Guaita ho ha impedit.La segona meitat ha canviat completament. El Barça ha tirat d'orgull i, fent un pas endavant, ha aconseguit tenir les ocasions que li havien mancat durant els primers 45 minuts. A la mitja part, Valverde ha canviat Iniesta per Denis Suárez, que ha acabat sent protagonista. Una bona passada de Sergi Roberto, avui de lateral per la dreta, cap al blaugrana que amb un xut col·locat ha fet l'empat. El Barça ho ha seguit intentant però no aconseguia concretar. Quan faltaven 10 minuts per al final, el Getafe ha enviat una pilota al pal. I al minut 84 ha aparegut Paulinho. Després d'una passada de Messi, el brasiler ha marcat amb un potent xut creuat.Els minuts restants han estat un anar i venir amb ocasions per als dos equips. El marcador no s'ha mogut i el Barça mantenir-se invicte en aquest inici de Lliga.

