Testimonis involuntaris de la intimitat dels altres

en 1908; el seu col·lega Erving Goffman, d’“inatenció cívica” en 1963. Tots dos es referien a la barreja de proximitat i distància que es manifesta respecte a qui es comparteix un espai urbà, una actitud que consisteix a mostrar desinterès pels altres ciutadans sense ignorar-ne absolutament la presència. Així, es genera un espai entre els uns i els altres que elimina la sensació d’amenaça i propicia una certa confiança.a gran velocitat. El professor Javier Serrano-Puche, de la Universitat de Navarra, recorda que aquests dispositius permeten exterioritzar emocions i gestos associats a la conversa, els quals no es corresponen amb la reserva que esperaríem de les persones amb les quals coincidim en un lloc públic: el vagó del tren, l’autobús, la vorera, un parc, la sala d’espera del metge...en funció de la manera en què els altres subjectes modulaven la seva presència. Ara, però, a l’usuari mitjà, el mateix que difon la seva intimitat per les xarxes socials, pràcticament no li importa que l’escoltin. Per això, discuteix amb un company de la feina o trenca amb la seva parella sense que aquests interlocutors estiguin presents i entre desenes de testimonis involuntaris.Isabel Schlote, Kresimir Kati i Slatan Krajina han observat individus comunicant-se a través del mòbil en ciutats tan diferents com Londres, París, Madrid, Udine o Zagreb i han arribat a la conclusió que la gent no perd —si més no, al 100%— la consciència de l’indret on es troba. Per aquesta raó, en lloc de desconnectar-se de l’entorn, qui parla o escriu pel telèfon està creant nous vincles amb elements arquitectònics com les columnes, els arbres, les baranes... que es converteixen en improvisats suports, seients o taules des dels quals es mantenen diàlegs professionals, personals, etc.de mirar els ulls dels destinataris dels nostres missatges. Per als mandrosos, els covards i els miserables, resulta més fàcil procedir d’aquesta forma, des d’un context físic diferent i, en un futur immediat, amb l’assessorament de sistemes d’intel·ligència artificial molt més desenvolupats que Siri i Cortana o amb el concurs dels instruments de la internet de les coses: vehicles, roba, complements...

