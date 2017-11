15 de setembre: en campanya!

La campanya de l'1-O ja ha començat i els espots ja corren. La del "sí" (l'única que compareix formalment) ho va fer ahir a la nit amb un acte multitudinari a Tarragona que, malgrat que el govern espanyol havia dit que era "il·legal", es va poder celebrar amb normalitat i un to entre festiu i de desafiament. Podeu llegir les cròniques informativa i d'ambient que van fer Oriol March i Roger Tugas. Als parlaments, que podeu recuperar al minut a minut, la determinació per votar malgrat tots els impediments que hi posa i hi posarà un estat que fins ara tenia un problema amb el reconeixement de la seva diversitat i que ara ja el té amb la salut de la seva democràcia.



Una de les proves de tot plegat és que fins i tot els socis d'Espanya, com el president de la Comissió Europea, són cada cop més ambigus a l'hora de tancar files amb Mariano Rajoy. El president espanyol serà aquesta tarda a Barcelona, on farà una intervenció, s'espera que més dura que conciliadora, a la reunió de l'executiva del PP de Catalunya.



L'anunci dels "comuns". També avui, però al migdia, els comuns fixen posició sobre l'1-O. Cridaran a votar però sense considerar-ho un referèndum sinó una mobilització. Ahir, Ada Colau va acordar amb el Govern que Barcelona s'hi impliqui. És més simbòlic que pràctic, però té valor. L'alcaldessa no assumeix, per ara, riscos, però queda clar de quin costat està. Us ho explica Joan Serra Carné.



El mall del consell de ministres. Els preparatius del referèndum van fent tot i que encara queden coses per resoldre (us les expliquem aquí) i, en aplicació de les lleis del Parlament, Oriol Junqueras va comunicar ahir per carta a Cristóbal Montoro que no l'informarà més de com es gasta els diners la Generalitat. El ministre li va contestar que si no rectifica intervindrà els comptes catalans. Veurem què passa aquest matí al consell de ministres, que ha passat de tenir una estratègia fixada en Puigdemont a presentar querelles a tort i a dret i seguir empaitant impremtes i mitjans de comunicació. En fa un recull Sara González. Entre les mesures que sospesa Rajoy, hi ha la de tallar la llum (ho heu llegit bé) als col·legis electorals. Sergi Santiago us explica què implicaria.



El coordinador d'edicions d'El Punt Avui, Ferran Espada, escrivia ahir una columna apel·lant als espanyols que, davant fets com la prohibició d'actes de suport a l'1-O a Madrid o a Gijón, no haurien de restar indiferents. A la carta Als espanyols demòcrates, els advertia del país que els quedarà si Catalunya se'n separa després que s'hagin trepitjat drets democràtics bàsics.





Després de l'acte de Tarragona sabem que Marta Pascal té més traça per la política que pel cant i que l'ANC ha de millorar el sistema de micros als mítings i també el senyal que difon per internet. La campanya tot just ha començat i hi ha temps. Els assistents tenien ganes de votar i de plantar cara. A fora de la Tarraco Arena, Carme Forcadell, que és de Xerta, va ser la més aplaudida. A Miquel Buch, president de l'ACM i ahir querellat, no el van poder aplaudir tant perquè les cues van fer que entrés tard a l'antiga plaça de braus.





Justament avui, primer dia de la campanya de l'1-O, és el Dia Internacional de la Democràcia instituït per les Nacions Unides. L'organització incentiva els governs i les organitzacions del món a promoure i defensar els principis de la democràcia. El 15 de setembre, en aquest cas de 2014, l'ANC va lliurar 750.000 signatures al Parlament per reclamar la independència. En uns dies sabrem si aquest cop ho han pogut fer realitat. En aquest vídeo, l'ONU explica com entén els valors democràtics.





Avui fa anys la reina d'Espanya, Letícia Ortiz, però m'estimo més que celebrem un altre aniversari, que és de gent que sap què és la lluita i que s'estima el seu bocí de país. El 15 de setembre de l'any 2000 es constituïa, a Tortosa, la Plataforma en Defensa de l'Ebre per lluitar contra el pla hidrològic nacional (PHN) que impulsava el govern de José María Aznar i que preveia transvasar l'aigua del riu al País Valencià, Múrcia i Almeria, amenaçant els ecosistemes del Delta. El PHN comptava, inicialment, amb el suport de CiU, que governava la Generalitat, però el gran moviment que va saber liderar a les Terres de l'Ebre i les complicitats guanyades arreu amb una mobilització constant van aconseguir canviar-ho i finalment el PHN es va derogar. El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi. Cada revolució té la seva banda sonora. I la de la lluita contra el PHN la van posar Quico, el Celio, el Noi i el mut de Ferreries. Aquí Lo riu és vida.

Ferran Casas i Manresa

