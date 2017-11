«És materialment impossible que el web del referèndum desaparegui d'internet»

Dimecres tarda, el web referendum.cat va deixar de funcionar, tal com ja s’havia anunciat la setmana passada a partir de la querella de Fiscalia contra el Govern per convocar la consulta vinculant sobre la independència de Catalunya. Però continua activa a internet i la informació es pot consultar sense cap problema. Tal com va explicar el president Carles Puigdemont a l'entrevista de TV3, "no es pot combatre al segle XXI amb legislació del segle XX".Poques hores després que la Guàrdia Civil es presentés amb una ordre judicial a l'empresa de Malgrat de Mar (el Maresme) CDMon per tancar el web amb tota la informació sobre la votació de l'1-O, van aparèixer noves pàgines web, "còpies de l’original". El mateix president i el vicepresident Oriol Junqueras van compartir per Twitter els enllaços: http://www.ref1oct.eu La nova web va ser registrada a una empresa de Luxemburg però el servidor està ocult per la xarxa de distribució de continguts Cloudfare.com, tal com ja va explicar L’expert en seguretat informàtica Jorge Soydel Bierzo va analitzar amb ulls de hacker el web Referèndum.cat i ja va explicar que Cloudflare protegeix les webs de bombardejos i altres atacs.Què podria fer, doncs, que el web desaparegués completament d’internet i no es pogués consultar mai més? Una ordre internacional ho podria impedir? Si Telefònica o Jazztel bloquegessin la IP (o adreça única del web) es deixaria de veure des de Catalunya o des de qualsevol altre punt d’Espanya? “Impossible”, responen convençuts els tres experts queha consultat.“És materialment impossible que la web del referèndum desaparegui d’Internet”, explica Josep Jover, advocat especialitzat en propietat intel·lectual i drets d’autor i gestió de conflictes. “Davant la hipotètica situació de tenir una ordre internacional - o ordre de detenció europea- per tancar-la caldria que aquesta complís amb la legislació espanyola i la del país on es troba allotjada les noves pàgines que el Govern han facilitat”. Tal com apunta Jover, “cal entendre que la mateixa estructura d’Internet impedeix la censura. La xarxa funciona com l ’eMule , un sistema totalment descentralitzat que quan es tanca un lloc es poden obrir molts altres”.Si una gran companyia de telecomunicacions volgués impedir que la informació del referèndum no fos accessible de cap manera a Internet, "seria impossible", segons el tècnic informàtic Pau Font. Ell, com molts altres experts, va publicar ahir a la nit una còpia de la web i ara tothom la pot consultar a: " referendum.pau.fm ". Font explica que s'està produint el que es coneix com a "efecte Streisand" , "que passa quan s'intenta amagar o censurar una informació i el contingut esdevé més popular i acaba escampant-se encara més". El tècnic informàtic considera que "és un acte de censura per part del govern espanyol i qualsevol acte de censura a Internet és una vulneració a la Neutralitat de la Xarxa, una lluita històrica dels internautes". Segons Font, si Telefònica o Jazztel volgués impedir l'accés a la seva web còpia del referèndum.cat, caldria una ordre judicial per tancar-la. "I així amb la resta d'experts que han fet còpies". "Impossible", conclou.També es pot accedir des de l'adreça: " referendum.pirata.cat ", que Pirates de Catalunya va fer visible ràpidament poc després del tancament de la web Referèndum.cat. De fet, animen a tothom que vulgui, que "cloni el web tancat per la Guàrdia Civil". Segons Dario Castañé, membre de la coordinadora administrativa del partit polític, "no hi ha possibilitat tècnica d'aturar la informació". Castañé ha explicat que la còpia de la web està allotjada a una xarxa distribuïda anomenada IPFS (InterPlanetary File System) . "No cal tenir-la en un servidor comú, sinó que ho pot fer tothom que vulgui, i el servidor queda amagat. IPFS és un protocol permanent i distribuït". En opinió del membre de Pirates de Catalunya, seria molt difícil eliminar del tot la informació del referèndum d'Internet. "Per dos motius: 1) mai sabrien on està allotjada la nostra còpia. 2) Podrien tancar l'accés d'una porta d'entrada i es podria fer servir per altres vies. Seria el joc del gat i el ratolí".