Sala-i-Martin: «​L'incendi dels jutjats de València ha cremat proves de la corrupció del PP?»

Por qué no se habla del "sospechoso" incendio de juzgados de Valencia? Tiene q ver con los suicidios y muertes súbitas de imputados del PP? — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 13 de setembre de 2017

Había en los juzgados, pruebas de los casos de corrupción del PP? Habrá periodistas serios e independientes que investiguen qué ha pasado? — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 13 de setembre de 2017

Ha aprovechado alguien que los medios están "rendidos" al gobierno por el tema referéndum para provocar un incendio que destruyera pruebas? — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 13 de setembre de 2017

Ah! Y la pregunta clave: por qué no avisó la CIA a @Enric_Hernandez de que la alarma anti-incendios de los juzgados estaba desconectada?😂 — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 13 de setembre de 2017

A ver si hoy hay un rato para hablar de esto entre las cosas catalanas del día. pic.twitter.com/byvld26CjP — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 13 de setembre de 2017

Un incendi va afectar diumenge quatre jutjats de primera instància, situats a la segona planta de la Ciutat de Justícia de València. A hores d'ara es desconeixen les causes del foc però tot apunta a un curtcircuit. L'activitat ha quedat suspesa durant uns dies.L'incendi ha generat polèmica, ja que les alarmes de la Ciutat de la Justícia no van sonar i van ser els veïns qui van avisar els Bombers quan van veure que sortia fum de l'edifici. Segons publica El Mundo , el sistema detecta el fum però si no és un dia laborable no dona l'alarma a ningú i no s'activen els procediments d'emergències. Com que a l'edifici no hi havia ningú, ningú va atendre les senyals, explica el rotatiu.L'incendi no està clar i alguns sospiten que hi ha alguna mà negra al darrere. Més quan els grans mitjans generalistes no se n'han fet massa ressò.És el cas de l'economista Xavier Sala-i-Martin qui, en un seguit de tuits, ha deixat anar que el foc i els documents que es van cremar potser tenien a veure amb els casos de corrupció del PP al País Valencià.Sala-i-Martin ha dit, de manera contundent: “Per què no es parla del 'sospitós' incendi dels jutjats de València. Té a veure amb els suïcidis i morts sobtades d'imputats del PP?. I continua fent-se preguntes. “Hi havia als jutjats proves de corrupció del PP? Hi haurà periodistes seriosos i independents que investiguin què ha passat?”. I segueix: “Ha aprofitat algú que els mitjans estan 'rendits' al govern pel tema referèndum per provocar un incendi que destrueixi proves?”L'economista també ha deixat espai per a seu humor mordaç i ha llençat un dard enverinat al director d'El Periódico, Enric Hernández, amb qui va tenir una baralla dialèctica per Twitter arran de les publicacions d'aquest diari d'una suposada alerta de la CIA als Mossos sobre l'atemptat de Barcelona. I diu: “Ah! I la pregunta clau: per què no va avisar la CIA Enric Hernández que l'alarma contra incendis dels jutjats estava desconectada?”.També ha parlat del tema el diputat d'ERC Gabriel Rufián qui, d'una manera irònica, ha demanat si es “podia parlar d'aquestes coses” entre “les coses catalanes del dia”.

