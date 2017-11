Apple celebra el desè aniversari de l'iPhone presentant l'X, el 8 i el 8 Plus

iPhone X, en una imatge promocional Foto: Apple

Apple ha presentat aquest dimarts l’iPhone X, un telèfon intel·ligent que es desmarca de la sèrie numèrica que sol seguir la companyia, però que commemora el desè aniversari de l’iPhone posant les bases del que serà el futur dels telèfons mòbils.L’iPhone X està fabricat de vidre i metall, presenta les vores arrodonides i un disseny molt cuidat. Arribarà amb una pantalla OLED i Super Retina, amb una dimensió de 5,8 polsades i gairebé sense marcs.El dispositiu també presenta una nova experiència. És el primer iPhone que no té botó d’inici, i substitueix el desbloqueig mitjançanet Touch ID per un nou sistema, Face ID, basat en el reconeixement facial, que reconeix l’usuari fins i tot en la foscor.L’iPhone X intengra un processador A11 bionic neutral engine dissenyat per la tecnologia d’aprenentatge automàtic que permet reconèixer el rostre de l’usuari en temps real, i fa que sigui molt difícil enganyar el terminal, per exemple, amb una fotografia.Pel que fa a la càmera, iPhone X presenta una càmera dual vertical amb dos sensors de 12 megapíxels, i una obertura f/1.8 i f/2.4, així com estabilització òptica d’imatge en els dos sensors. A la part frontal, compta amb una TrueDepth Camera.El terminal ofereix una autonomia de dues hores més que iPhone 7, i compta amb un sistema de càrrega sense fil. La companyia ha mostrat el concepte d’una alfombreta que permet carregar, sense fil, tant l’iPhone X, com l’Apple Watch i els Air Pods al mateix temps, denominada AirPower.iPhone X podrà reservar-se el pròxim 27 d’octubre, i arribarà a les botigues el 3 de novembre, per un preu inicial de 999 dòlars. Estarà disponible en dues versions: 64GB i 256GB.Apple també ha presentat dos nous models d’iPhone, l’iPhone 8 i l’iPhone 8 Plus, que arribaran amb pantalla Retina, amb una dimensió de pantalla de 4,7 polsades en el cas de l’iPhone 8, i 5,5 en el Plus. Estan fabricats de vidre i alumini.Tots dos dispositius incorporaran altaveus estereo millorats, i un nou processador, que la companyia ha denominat A11 bioni, dissenyat per tecnologies com l’aprenentatge automàtic o la realitat virtual. A11 bioni també ofereix gran rendiment en videojocs.Pel que fa a la imatge, l’iPhone 8 incorpora un nou sistema de processament d’imatges. Compta amb un sensor de 12 megapíxels, amb estabilitzador d’imatge òptic. L'iPhone 8 Plus, per la seva banda, integra una càmera dual horitzontal, amb dos sensors de 12 megapíxels, amb obertura de f/1.8 i f/2.8, respectivament.A banda, incorpora un nou sistema de codificació de vídeo sense pèrdua de qualitat, que millora la qualitat de la imatge mitjançant la divisió del vídeo en petites parts, que s’analitzen de forma individual. Per la seva banda, l’iPhone 8 Plus, té la capacitat de crear continguts en realitat augmentada.Aquests dos dispositius estaran disponibles en diversos models, segons la seva capacitat. L’iPhone 8 es podrà comprar des de 699 dòlars, mentre que el Plus sortirà al mercat en un preu base de 799. Podran reservar-se el pròxim 15 de setembre i arribaran al mercat el 22 de setembre.Apple Watch millrao el sensor cardíac per donar informació més detallada i precisa. Mesura temps de repòs i de recuperació, i oferirà alertes quan detecti un ritme alt quan l’usuari no estigui fent activitat física. A més, Apple ha anunciat l’inici d’un estudi del cor en base a les dades monitoritzades amb l’Apple Watch, destinat a detectar arritimes i altres problemes.En relació al sistema operatiu, WatchOS4 estarà disponible el 19 de setembre. Apple Watch Series 3 tindrà trucades integrades, amb el mateix número que el de l’iPhone, i resistència a l’aigua, amb el qual es converteix en una eina per monitoritzar esports aquàtics. També arribarà amb soport per Apple Music.Incorporarà millor per dins, com un processador més potent i millor connexió WiFi o un altímetre, per també per fora, amb noves corretges en diversos colors i materials.Apple 3 estarà disponible per reserva el 15 de setembre, i el seu llançament serà el dia 22 d’aquest mateix mes. Hi haurà disponibles dos models, un més bàsic, per 329 dòlars, i altres amb trucades, per 399 dòlars.

