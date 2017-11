Compromesos amb l'1-O

"Les hores que s'acosten no seran fàcils. Afrontem-les sense radicalismes cridaners, però amb tota la contundència necessària per protegir els valors cívics de la democràcia i les llibertats"

, estrenat amb l'aprovació de la llei del referèndum i la seva convocatòria pel dia 1 d'octubre, que són vigents malgrat les resolucions del Tribunal Constitucional espanyol. Aquestes accions del Parlament i del Govern són la culminació d'un llarg procés de recuperació nacional que ha compromès diverses generacions de catalans. La ciutadania està convocada el dia 1 d'octubre per manifestar si vol que Catalunya esdevingui o no un estat independent. Les dificultats per portar a terme aquesta expressió democràtica procedeixen de la negació obstinada per part de l'estat espanyol a reconèixer l'existència de la nació catalana i a dialogar-hi en condicions d'igualtat.són un episodi abrupte que pot donar senyals del caire que adoptarà el conflicte en les properes setmanes. Les principals associacions de premsa i de professionals del sector han condemnat aquesta irrupció, insòlita a la nostra època. Ens hi afegim., "els mitjans de comunicació seran els exèrcits del segle XXI". En són una prova les actuacions de l'administració espanyola per impedir la difusió de la primera campanya de la Generalitat de publicitat del referèndum. D'acord amb la nostra línia editorial i el que entenem que és el sentiment majoritari dels nostres lectors, hem acceptat aquesta publicitat, que estem difonent des de dijous a primera hora del matí de forma permanent.Cal afrontar-les amb ordre, seny i serenitat. Emparar-nos en els valors que han edificat aquest país: els valors del treball i de la cultura, de la ciència i de la raó, del respecte democràtic propi de les societats obertes. Fidels a la nostra tradició política, sindical i associativa. La que ha forjat aquesta nació no pas des de les clavegueres dels estats ni des dels palaus imperials, sinó des dels tallers i les fàbriques, les vinyes i els boscos, les escoles i les universitats, els comerços i les empreses. Sense radicalismes cridaners, però amb tota la contundència necessària per protegir els valors cívics de la democràcia i les llibertats.Caldrà, doncs, que s'estigui molt vigilant a no caure en provocacions i a confiar en els cossos policials del nostre país per garantir la seguretat de tothom.amatent a la nova legalitat catalana i fidel als principis que animen aquest diari des de la seva creació fa 21 anys, té avui el deure de ser al costat del Govern de Catalunya que lideren Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i de la majoria parlamentària que li dona suport, en el ferm determini que tots els catalans votem l'1 d'octubre i que ha de dur-nos a consolidar una Catalunya lliure i mestressa dels seus destins.

