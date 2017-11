Intel·lectuals valencians defensen l’1-O en un manifest: «No podem ser equidistants»

Els signants J.J. Pérez Benlloch - Periodista



Guillem Agulló Lázaro - Activista cívic



Octavi Monsonís - Escriptor



Josep Barberà - President d'Esquerra Republicana del País Valencià



Gemma Pasqual i Escrivà - Escriptora



Vicent Maurí - Mestre



Paco Sória - President d'Esquerra Valenciana



Carme Jorques - Membre de la Comissió Cívica d'Alacant per a la recuperació de la Memòria Històrica



Moisès Vizcaino - Editor



Eliseu Climent - Editor i activista cultural



Francesc Viadel - Periodista



Josep Escribano - Filòleg

Un grup d’intel·lectuals valencians ha signat el manifest “ Va de democràcia ”, que defensa el referèndum de l’u d’octubre i crida a la participació. Entre els intel·lectuals hi figuren periodistes, escriptors, mestres i activistes com Guillem Agulló Lázaro. Els promotors defensen que el referèndum constitueix “la major amenaça al statu quo de l’estat espanyol des de la mort del dictador”.Davant d’aquesta situació, consideren que hi ha dos bàndols: els que “s’oposen al fet que el poble de Catalunya decidesca lliurement el seu futur en les urnes” i els que “defensen el dret a votar, tant d’aquells que volen la independència com dels que no”. Els signants afirmen que “en aquest context, els valencianistes no podem mostrar-nos indiferents en nom d’una falsa equidistància”.Els promotors han decidit donar aquest pas “no només com a demòcrates” sinó pels “vincles” que uneix el País Valencià “amb Catalunya i la seua gent”. De fet, remarquen que la “deriva autoritària i centralista de l’Estat” afecta els catalans i els valencians per igual, ja que posa en perill “el dret a disposar dels recursos que generem, a emprar la nostra llengua, a vertebrar el nostre país, a augmentar el nostre benestar”, destaca el manifest.Els signants asseguren que no renuncien al fet que, “quan la majoria de les Corts Valencianes així ho decidisca”, el País Valencià també pugui votar quin és el seu “estatus polític entre la resta d'Estats i nacions del món”.

