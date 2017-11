El rescat a la banca sortirà encara més car: només se'n preveu recuperar un 26%

Bankia Foto: Europa Press

El Banc d'Espanya només espera recuperar 14.275 milions del rescat a la banca espanyola, una quantitat que representa només el 26,2% del total dels ajuts que l'Estat va aportar des del 2009, que representen 54.353 milions en total. Aquests 14.275 milions contemplen el que es pugui obtenir amb la venda de les participacions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) a Bankia i BMN.A data del 31 de desembre del 2016, només s'havien recuperat 3.873 milions. D'aquests, 977 van ser retornats per CaixaBank l'abril de 2013 i corresponien als ajuts rebuts per Banca Cívica, 800 milions d'una emissió de maig de 2010 de quotes participatives de CajaSur, 782 milions per la venda de la seva participació a Catalunya Banc, 783 milions per la venda de la participació a NCG, 407 més amortitzats anticipadament per Ibercaja Banc d'una emissió d'obligacions convertibles de Caja 3, i 124 milions amortitzats abans per Liberbank per una altra emissió d'obligacions convertibles.El Banc d'Espanya creu que recuperarà 10.402 milions amb la venda de les participacions del FROB al BFA (Bankia) i BMN, i 604 milions més per l'amortització de les obligacions obligatòriament convertibles del Banc CEISS. D'aquests càlculs es pot deduir que la privatització de les dues entitats nacionalitzades, en les quals el FROB controla més del 65% del capital, proporcionarà uns 9.798 milions, segons les estimacions.Pel que respecta als fons de suport del sector financer, que es van concedir a través del Fons de Garantia de Dipòsits a Entitats de Crèdit (FGDEC), des del 2009 fins al 2016 s'han abonat 7.942 milions. Paral·lelament, el FGDEC va aportar capital al FROB per valor de 2.250 milions. A més, el FGDEC va comprar accions no cotitzades de les entitats del FROB (NCG i CX) per valor de 1.803 milions d'euros i les ha venut per 673.El tercer grup d'ajuts fa referència als avals atorgats per l'Estat a entitats de crèdit i a les garanties atorgades al comprador a les vendes d'entitats, fonamentalment en forma d'esquemes de protecció d'actius (EPA). Respecte als avals atorgats per l'Estat a les entitats per un import total de 110.895 euros, actualment es troben cancel·lats en la seva totalitat. És a dir, l'Estat no ha perdut diners.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)