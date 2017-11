Assessorament legal personalitzat i gratuït per reclamar clàusules abusives

La Diputació de Barcelona i l' Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ofereixen assessorament personalitat i gratuït a les persones que vulguin interposar reclamacions contra clàusules abusives dels bancs. L'acord preveu el desplaçament d'un advocat a les dependències dels serveis públics de Consum de les comarques de Barcelona que, prèvia visita concertada, atendrà de forma individualitzada les consultes dels consumidors. A més, l'usuari també rebrà atenció personalitzada en relació a la justícia gratuïta si decideix acudir a la via judicial.La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha explicat que "aquest conveni reforça el servei d'atenció al ciutadà de la Diputació i se suma als ja treballats en matèria d'atenció jurídica. Una demanda imprescindible avui dia: garantir el servei al ciutadà". Per la seva banda, el degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca, ha dit que "agraïm el paper de la Diputació de Barcelona en la firma d'aquest acord: ens ha permès aplegar mitjans per defensar els drets de les persones", i ha afegit que "la proximitat és fonamental i en aquest sentit el coneixement que té la Diputació del territori ha estat clau".Aquest primer conveni cobrirà 22 serveis públics de Consum a sis comarques (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf i Maresme): una àrea amb prop d'un milió i mig de persones. Les visites es podran concertar fins el mes de desembre, i es faran, per tant, durant prop de 90 dies hàbils fins a final d’any. En aquest període s'oferirà el servei 350 hores cada mes. En aquest sentit, la diputada de Salut Pública i Consum, Laura Martínez, ha destacat que "el ciutadà, a través del seu ajuntament, rebrà una atenció acurada i personalitzada. També en relació a la justícia gratuïta si decideix acudir a la via judicial".L'objectiu de la Diputació de Barcelona és fer extensiu aquest servei d'assessorament personalitzat sobre clàusules abusives als 311 municipis de la demarcació. Així, la corporació contempla la firma de convenis amb la resta d'il·lustres col·legis d'advocats, com són el de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic.Els acords amb els col·legis professionals d'advocats se sumen a les accions de suport als consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa mesos per acompanyar-los en les seves reclamacions per les clàusules abusives.Justament per atendre aquestes consultes, aquest any ha augmentat fins als 2 milions d'euros el pressupost destinat als Serveis Públics de Consum. També ha intensificat la formació específica en clàusules abusives als tècnics d'aquests serveis (77 municipals i 7 comarcals) i ha contractat les associacions de consumidors més representatives per fer 150 xerrades i tallers arreu del territori.En els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els ciutadans també reben atenció directa a través de les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC). Des de començament d'any, a més, la Diputació de Barcelona ofereix consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces de contacte, l'agenda d'accions formatives i un formulari de reclamació a través de la seva pàgina web Connectar la ciutadania amb la cohesió social, com a pilar bàsic de l’estat del benestar, és un dels objectius estratègics del Pla de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. A banda del suport als consumidors, la corporació impulsa en aquest sentit un Pla de Xoc contra la Pobresa, que vol donar resposta a l'empobriment progressiu i al corresponent increment del risc d'exclusió social.Com a accions concretes, aquest Pla de Xoc contra la Pobresa inclou el programa de Foment de l'Ocupació, el Servei d'Intermediació de Deutes de l'Habitatge, el programa d'Auditories i Intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica i el programa Targeta Moneder amb impacte social.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)