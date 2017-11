Amazon obrirà a Barcelona un centre d'investigació en intel·ligència artificial el 2018

Amazon ha anunciat aquest dimarts que obrirà un nou centre d'investigació i desenvolupament a Barcelona durant la primera meitat de 2018. Amazon té previst contractar progressivament més de 100 científics i enginyers de programari per a aquestes instal·lacions. El centre estarà ubicat al districte tecnològic barceloní del [email protected] , al mateix edifici que el Seller Support Hub d'Amazon, des del qual, a principis de 2018, es començarà a oferir assistència a petites i mitjanes empreses del sud d'Europa que venen els seus productes a Amazon Marketplace. L'equip internacional de Machine Learning (aprenentatge automàtic) d'Amazon treballa per extreure automàticament patrons a partir de bases de dades molt extenses per tal de fer prediccions de gran precisió."La capacitat per preveure la demanda dels clients, la traducció de la informació dels productes i el reconeixement automàtic de veu són només alguns exemples de com l'aprenentatge automàtic permetrà a la companyia oferir preus més baixos, una major selecció de productes i una millor experiència d'usuari a Amazon", segons la firma nord-americana.El director de Machine Learning d'Amazon, Ralf Herbrich ha declarat que "la innovació està en el nostre ADN i forma part de tot el que fem a Amazon. L'aprenentatge automàtic està millorant el servei al client en molts sentits, com, per exemple, permetent als nostres clients guanyar en comoditat i a nosaltres poder oferir-los preus més baixos, un catàleg més ampli de productes i una major disponibilitat"."Barcelona és la seu ideal per al nostre nou centre d'investigació i desenvolupament. L'extensa xarxa d'universitats amb què compta i la qualitat de vida que ofereix aquesta ciutat la converteix en una destinació molt interessant per al talent internacional ", afirma François Nuyts, vicepresident i director general d'Amazon a Espanya i Itàlia.Segons el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, !aquest nou projecte d'inversió d'Amazon és estratègicament rellevant perquè confirma l'aposta per Catalunya d'una de les empreses amb més projecció del món, no només d'un punt de vist logístic, sinó també en R+D, innovació i talent. En pocs mesos, Amazon materialitza un nou projecte d'inversió, una mostra més de les capacitats de Catalunya per desenvolupar un ecosistema tecnològic de primer nivell, atreure inversió estrangera i generar confiança a l'exterior".

