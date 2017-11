Plataforma per la Llengua repartirà agendes en català entre alumnes del Baix Segura i Vinalopó Mitjà

La Plataforma per la Llengua al País Valencià ha informat a través d'una nota de premsa que repartirà un miler d'agendes escolars en l'inici del curs acadèmic 2017/2018 per als alumnes de primària i secundària de les comarques del Baix Segura i del Vinalopó Mitjà, amb majoria de municipis de predomini lingüístic castellà. Segons que ha informat, les agendes es repartiran durant el setembre als centres d'estudi amb l'objectiu de potenciar l'ensenyament en valencià.Segons que ha informat la Plataforma per la Llengua, aquest repartiment es realitza en col·laboració amb la coordinadora de professorat 'El sud trenca el silenci', que defensa la inclusió lingüística del valencià a l’ensenyament en aquelles comarques, considerant que l’exempció d’estudiar valencià a poblacions de predomini castellanoparlant crea una diferència d’oportunitats que perjudica la ciutadania del sud del País Valencià.En total s’editaran 1.000 agendes escolars en valencià: 500 per a primària i 500 per a secundària. Les agendes, editades i maquetades per l’associació Agendes de la Terra, proposen continguts basats en diferents iniciatives socials, a més de posar en relleu dades de l'àmbit lingüístic i de difondre dades referencials del Baix Segura i el Vinalopó Mitjà, com els mapes comarcals o la toponímia pròpia en versió valenciana.Entre les novetats, hi ha el decàleg Una llengua viva és una llengua que es parla i el calendari escolar i festiu. La plataforma per la Llengua considera que les agendes són una eina indispensable per a l'alumnat que decideix estudiar en valencià, utilitzant una eina pedagògica en valencià, en el seu dia a dia, com una bona manera de dignificar la llengua a l'àmbit educatiu.

