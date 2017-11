El govern espanyol invertirà 61 milions en LexNET però no solucionarà el problema de fons

Reunió del gabinet de crisi de Justícia, aquest dissabte. Foto: Ministeri de Justícia



"Podien haver-se'ls gastat abans" ironitza l'advocat especialitzat en dret d'Internet, David Maeztu , en referència als 61,2 milions que el Ministeri de Justícia ha anunciat que destinarà a LexNET. Maeztu recorda que en 10 anys el Ministeri va invertir només 7 milions en aquesta plataforma informàtica que serveix de comunicació entre tots els actors del sistema judicial. L'escandalós problema de fons, però, segueix intacte: LexNET romandrà sota jurisdicció del Ministeri de Justícia, que conserva així el seu accés privilegiat a tota la documentació dels jutjats espanyols.El Ministeri de Justícia s'ha posat les piles després de la desfeta de finals de juliols, quan es van descobrir greus errors en el programa informàtic LexNET que permetia que els advocats poguessin veure què hi havia a les carpetes d'altres advocats , a més de detectar un important forat de seguretat als sistemes informàtics dels jutjats gallecs. Per acabar d'adobar-lo, un jove hacker va descobrir que un ordinador del ministeri estava connectat a Internet sense contrasenya i ple d'informació sensible El Ministre de Justícia Rafael Català s'ha compromès a comparèixer al Congrés per donar explicacions de tot plegat abans de l'1 de setembre, i ho vol fer amb un bon escut: la promesa d'una inversió de 61,2 milions, que acaba de ser aprovada pel Consell de Ministres. Amb aquests diners volen solucionar els múltiples problemes de funcionament de la plataforma LexNET i la seva integració amb les plataformes de les Comunitats Autònomes.El pla de Català preveu gastar 36 milions d'euros en la compra de servidors físics i d'emmagatzematge de dades. Aquesta inversió en hardware se l'emportarà íntegra l'empresa Hewlett-Packard. Es gastaran també 19,1 milions en solucionar els problemes a totes les plataformes digitals de l'administració de Justícia, inclosa LexNET. Per últim, 6 milions més aniran a parar a la integració dels sistemes de les comunitats autònomes amb LexNET. Un d'aquests sistemes, a Galícia, és Minerva, que té un forat garrafal: qualsevol funcionari pot entrar als sumaris, inclosos els secrets, i a les dades de testimonis protegits o víctimes de violència masclista Però els diners no donen la felicitat... ni la seguretat total, com recorda l' advocat i enginyer de telecomunicacions, Sergi Carrasco : "Els diners no ho arreglen tot, és important què es fa amb ells, així com la voluntat i el treball conjunt amb els diferents sectors que fan servir l'aplicació". Per a Carrasco està clar que aquesta inversió "pot solucionar algunes de les crítiques més generals, com és la sobrecàrrega dels servidors, que moltes vegades feia impossible fer servir el servei", però veu també prioritari "realitzar una anàlisi de seguretat" de la qual no es parla a l'acord aprovat pel Consell de Ministres.A més, recorda l'advocat, hi ha un tema clau que queda irresolt: "LexNET continua depenent del Ministeri". La gran queixa dels actors de la justícia durant anys no han estat només els errors de LexNET, sinó el fet que aquest sistema hauria d'estar sota jurisdicció dels Col·legis d'Advocats i el Consell General del Poder Judicial i no del govern espanyol. David Maeztu ha estat un dels més actius en aquesta batalla: "L'estat quan es relaciona amb la justícia ha de ser un més, no pot conèixer les dades dels advocats, saber a qui defensen i entrar a les seves carpetes".Maeztu té clar que "els problemes informàtics de LexNET es taparan i no s'entrarà en la discussió de fons que és que el govern pugui saber qui ha presentat una demanda, decidir quins programes fan servir els advocats o posar camps als formularis de presentació de demandes que ens obliguen a introduir informacions que per llei no estem obligats a donar". Maeztu recorda les moltes possibilitats de monitoratge que LexNET posa a les mans del Ministeri, com ara instal·lar un programa keylogger que enregistri tot el que teclegen al sistema advocats, procuradors, fiscals i jutges, o bé creuar les dades del sistema. És impossible saber si això s'està fent o no, donat que el codi de LexNET és tancat. Però segons els advocats, si no es fa, és només qüestió de temps.

