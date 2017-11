El turisme és la principal causa del soroll a València durant les nits d'estiu

L'activitat turística i vacacional és una de les principals causes del soroll nocturn de València a l'estiu, segons un estudi realitzat per l'ONG Controla Club recollit pel Diari La Veu . L'ONG va començar el passat 4 d'agost aquest estudi dirigit a analitzar l'impacte de les activitats recreatives i, en general, les causes del soroll nocturn en la ciutat durant els caps de setmana. La mostra s'ha realitzat en diferents zones d'oci com Russafa, el Carmen, Cánovas o el passeig Marítim, ha explicat l'organització en un comunicat. Entre les principals activitats causants de soroll, l'ONG destaca una sèrie de "singularitats" pròpies de València: la intensitat del trànsit rodat en determinats carrers del barri de Russafa, els espectacles per a turistes de la plaça de la Verge o la popularització dels sopars a la fresca al passeig Marítim, "que en moltes ocasions culminen passada la mitjanit i que reuneixen durant l'estiu centenars de persones".L'estudi també destaca la presència de "desenes" de llauners que distribueixen "milers de recipients de cerveses que multipliquen i reparteixen el 'botellón' per la ciutat"; la circulació periòdica de músics ambulants pels restaurants i terrasses de Cánovas; i les "concentracions festives" de turistes estrangers joves que sorgeixen entorn al fenomen Erasmus. Controla Club també ha qualificat de "cridaner" l'envelliment del públic enquestat que ix a les nits, que passa de 23,25 anys en 2009 a 31,20 anys en 2017.L'ONG continuarà amb l'estudi a la tardor, "en un context d'oci protagonitzat per la població local i el col·lectiu universitari", amb l'objectiu de dur a terme una anàlisi en profunditat per a trobar solucions concretes per a minimitzar l'impacte d'aquestes activitats en la ciutat. Després de la seva finalització, l'entitat pretén oferir a l'Ajuntament de València i a organitzacions socials els resultats d'aquest treball per a "contribuir a la posada en marxa de plans de mesures per a lluitar contra el soroll nocturn".

