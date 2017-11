Espanya i el negoci de les armes, una guia de l'A a la Z

Pedro Morenés durant unes maniobres militars. Foto: Europa Press

Pedro Morenés (Getxo, 1948) simbolitza com pocs el poder del complex militar-industrial espanyol i de com funcionen les portes giratòries. Membre d'una família de l'aristocràcia, va exercir com a directiu de la divisió de construcció naval de l'INI abans de ser secretari d'Estat de Defensa en el primer govern d'Aznar. Després va tornar al sector privat, sent director general per a Espanya de l'empresa europea de míssils MBDA i directiu d'Instalaza (vegeu Instalaza), abans de ser nomenat per Rajoy com a ministre de Defensa. Després de la formació del nou govern del PP l'any passat, va abandonar l'executiu i es va fer càrrec de l'ambaixada espanyola als Estats Units. El seu cinisme és proverbial. En una ocasió, va voler justificar la venda d'armes a països que violen els drets humans assegurant que "en política, res és perfecte"