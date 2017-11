Qui són? Què volen? Per què? Estat Islàmic, en un diccionari de l'A a la Z

Tots els periodics,tele,Xarxes.. etc us encanta aquesta paraula perque ven molt.. i fa molt mal els propis musulmans pero aixo es igual mentres vengui.. qui vulgui saber de l'islam que s'informi es l'unic que demanen ells.. el que enten una mica de que va la historieta tot aixo ve d'adalt us penseu que EUA, frança.. etc els hi costat gaire carregar-se aquests 4 gats de DAESH no.. pero ya els hi semble be per justifica la matan-se que hiha a siria,iraq,israel.. etc per una miqueta de patroli.. em semble be la idea de control d'imams demanat antecedents etc.. pero deixeu de nombre l'islam , musulmans etc.. perque no en tenen pas culpa..