​Creen un algoritme per evitar discriminacions en la cerca de feina o de parella

La investigadora Sara Hajian del projecte FA*IR fent una demostració de "l'algoritme just" Foto: Eurecat





Des de fa uns anys, els experts alerten del biaix que els algoritmes dels principals cercadors i gegants tecnològics fan en la selecció i presentació de la informació. El diari nord-americà The Washington Post va publicar el 2015 que Google feia distincions per sexe quan mostrava les ofertes de treball més ben remunerades. Una altra investigació, aquesta de la publicació independent Pro Publica, destacava resultats desviats en la cerca de les sentències dels criminals dels EUA, atorgant un major risc de reincidència als delinqüents negres i menor als blancs , tot i que una anàlisi posterior mostrava una altra tendència. L'escàndol de les notícies falses, difoses a través de Facebook durant l'última campanya electoral dels EUA, seria una altra conseqüència de l'ús pervertit dels algoritmes.Per evitar aquests desviaments i discriminacions, un equip multidisciplinari d'investigadors -liderat per membres d' Eurecat, juntament amb investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Tècnica de Berlín- ha creat un algoritme que actua "de manera transparent i justa". L'eina està pensada pels portals de cerca de feina i els de parella, impedint greuges per raons de gènere, procedència o aparença física. Carlos Castillo, director de l'equip de Data Science d'Eurecat, ha explicat aque s'han estudiat dades massives del portal de professionals XING , molt similar a LinkedIn, amb dades d'economistes, dissenyadors gràfics, programadors, etc."Si hi ha 100 perfils d'homes i dones igualment qualificats i en els primers resultats del cercador només hi apareixen homes, tenim un problema", afegeix Castillo. Per evitar-ho, els investigadors de FA*IR han desenvolupat un algoritme que han anomenat "just". "S'hi ha treballat amb conjunts de dades de milers de milions de persones de diferent procedència, des del sistema criminal nord-americà fins al mercat de treball d'Àustria o Alemanya", explica l'investigador d'Eurecat.FA*IR funciona d'acord amb un test estadístic que controla que la proporció de gent d'un grup minoritari no caigui per sota d'un cert llindar mínim. En el cas dels portals de parelles, l'ordre en què apareixen els candidats influeix en les possibilitats que algú sigui triat o no. "Qui faci la cerca no mirarà tots els perfils del directori. El problema és que el funcionament dels algoritmes d'aquestes webs és molt opac. És molt difícil saber quin atribut tenen en compte o auditar-los per detectar si estan afavorint a un col·lectiu determinat".El projecte FA*IR ha estat un dels guanyadors de les beques que atorga anualment la comunitat Data Transparency Lab , dotat amb 50.000 euros. El suport econòmic servirà per crear un software lliure, gratuïta, que qualsevol portal el podrà incloure per oferir cerques sense discriminació". El DTL és una entitat formada per investigadors, tecnòlegs, representants públics i empreses que volen conscienciar sobre la privacitat de les dades."Tots els algoritmes poden potencialment discriminar", explica el director del Data Science d'Eurecat. "Però és especialment problemàtic en els basats en l'aprenentatge de màquina estadístic (machine learning) o intel·ligència artificial". Castillo afegeix que "la transparència i la privacitat són bàsiques en aquest moment tecnològic. Si renunciem a aquests drets, ho perdrem tot".Pràcticament tots els serveis d'Internet amb els quals interactuem avui depenen (o dependran a curt termini) estan basats en intel·ligència artificial i són "entrenats" amb dades massives triades per la companyia que els crea. El seu funcionament és molt opac i, tot i que hi ha campanyes a favor de la transparència de la fórmula, no hi ha cap legislació que obligui les multinacionals a fer-les públiques.La investigadora nord-americana Susan Etlinger ja alertava l'any passat a NacióDigital el biaix dels cercadors i reconeixia que no hi ha molt a fer per obligar que siguin més transparents. "El moviment anomenat Algorithm Transparency, ONGs, investigadors i acadèmics treballen per la transparència dels algoritmes. Però hi ha dos sectors de la societat que mai hi apostaran: el dels negocis, per raons òbvies. I, els governs i militars, també per raons òbvies. No donaràs certa informació estratègica de defensa del país als països enemics".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)