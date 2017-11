Facebook sap què fan els usuaris fora de la xarxa social

Tothom és conscient que les xarxes socials saben el que fem i usen el nostre comportament dins de les apps per millorar el seu funcionament o prendre nous rumbs empresarials. Però hi ha vegades en què la informació d'aquestes plataformes sobrepassa fronteres, arribant a conèixer el comportament dels usuaris fora del seu servei, com és el cas de Facebook. La xarxa social creada per Mark Zuckerberg usa una aplicació VPN per saber què fan els usuaris fora de l'app. L'aplicació VPN anomenada Onavo Protect va passar a formar part del conglomerat de Facebook quan la xarxa social va comprar l'empresa israeliana que li dóna nom el 2013. La funció principal d'Onavo és protegir les dades en navegar mitjançant una connexió VPN o xarxa privada virtual, a més d'avisar quan una aplicació consumeix moltes dades.No obstant això, Facebook hauria utilitzat el programa per recopilar informació de l'usuari quan entra en una aplicació o pàgina web externa. Totes aquestes dades haurien estat crucials per a moviments de la xarxa social com la compra d'Instagram per competir contra Snapchat o l'adquisició de WhatsApp, segons revela 'The Wall Street Journal'. Onavo Protect aclareix en la seva política de privadesa que poden compartir informació amb empreses afiliades, encara que la notícia ha causat polèmica a causa de l'ús que dóna Facebook a la informació dels seus propis usuaris. "No usen les dades amb un objectiu publicitari sinó com a intel·ligència competitiva", denuncia Ashkan Soltani, antic director de tecnologia de la Comissió Federal de Comerç, en declaracions al mitjà citat.D'altra banda, Facebook ha respost la polèmica assenyalant que Onavo deixa clar quina és la informació recol·lectada i quina finalitat se li dóna. "Pàgines web i aplicacions porten utilitzant aquests estudis de mercat des de fa anys", assenyala un portaveu de la xarxa social al mateix mitjà.Onavo Protect podria haver estat descarregat per més 24 milions d'usuaris en la seva versió per Android, segons les xifres que ofereix la firma d'estadístiques d'aplicacions Sensor Tower. Entre aquests milions d'usuaris es troben persones sense compte en Facebook, però la informació dels quals també hauria estat transmesa a la xarxa social.Encara que la tàctica de Facebook segueix les normes establertes d'Onavo Protect, el rastreig d'informació en iPhones podria haver incomplert un acord de la xarxa social amb Apple. Segons afirma Adam Shevell, advocat especialitzat en grans companyies tecnològiques, la llicència de desenvolupadors d'Apple impedeix que la informació recopilada per les apps sigui usada amb finalitats que no siguin "publicitàries o per proporcionar un servei que sigui directament rellevant per a l'aplicació".

