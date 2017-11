Tres morts durant les marxes supremacistes de Virgínia

Momento en el que un coche atropella a varias personas en una manifestación antifascista de Charlottesville https://t.co/5ziJIROAhC pic.twitter.com/TeS1b47TqX — Europa Press (@europapress) August 12, 2017

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2017

Fights breaking out. Pepper spray in the air #Charlottesville pic.twitter.com/xWizCxArC0 — Christopher Mathias (@letsgomathias) August 12, 2017

Enfrontaments a Charlottesville Foto: Europa Press

Un cotxe s’ha abalançat aquest dissabte contra un grup de persones a Charlottesville (Virgínia), on s’han produït incidents violents per una manifestació de blancs supremacistes, que han deixat un mort i una vintena de ferits de diversa gravetat, segons informen els mitjans locals. A aquesta mort se li han de sumar dues més, la d’un pilot i un passatger d’un helicòpter de la policia estatal, que es va estavellar a les afores de la ciutat durant les protestes.El governador de Virgínia, Terry McAuliffe, ha comunicat que el conductor ha estat arrestat, tot i que no ha donat més detalls sobre la seva identitat. McAuliffe, que ha declarat l’estat d’emergència, havia instat a tots els “supremacistes blancs i nazis que han vingut a Charlottesville avui” a “marxar a casa, no són ben rebuts” aquí.Aquesta contundència, però, és la que molts estatunitencs han trobat a faltar en les paraules del seu president. Donald Trump, conegut per la seva hiperactivitat a Twitter, va quedar-se callat durant tot el matí i, finalment, al migdia va condemnar l’odi i la violència. Les veus més crítiques l’acusen de tibiesa, per condemnar només els atacs però no la manifestació, una de les protestes neonazis més concorregudes dels últims temps al país. Trump sí que ha assegurat que "no importa el color, la religió o el partit polític, tots som americans primer".Les autoritats havien anul·lat la manifestació de supremacistes blancs, segons ha confirmat la policia local a la cadena CBS. La Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU) havia verificat prèviament a través de Twitter les imatges de l'atropellament que ha dut a terme un cotxe platejat. Els supremacistes s'havien concentrat per protestar contra l'enderrocament d'una estàtua del general confederat Robert E. Lee, símbol de l'etapa esclavista al sud dels Estats Units.Durant la concentració dels feixistes, la policia local ha delimitat el perímetre al voltant dels concentrats, que han fet càntics contra musulmans i homosexuals. Els antifeixistes han respost els crits amb proclames contra els nazis, segons ha recollit el corresponsal de The Huffington Post, abans de començar els enfrontaments.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)