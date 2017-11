El (fals) mite de la finestra d'incògnit

Quan s’utilitza el mode incògnit, Google Chrome ja avisa que les teves accions no seran totalment invisibles. Tanmateix, són molts els usuaris que es mostren confiats quan utilitzen aquesta eina, i per això ara diversos experts desmenteixen el mite de la falsa seguretat extra que aporta la finestra incògnita. Durant l’última convenció Defcon de Las Vegas , diversos hackers van detallar que el mode incògnit no aportava gairebé cap benefici en la seguretat ni en la privacitat, segons informa eldiario.es De fet, els pirates informàtics van aconseguir les dades de tres milions d’usuaris alemanys que utilitzaven la navegació privada i van destapar molts dels seus secrets, des de les preferències pornogràfiques d’un jutge fins a la medicació d’un diputat. Per tant, la navegació privada no és en cap cas una navegació xifrada, i només és útil perquè ningú que faci servir el teu mateix ordinador pugui saber quines pàgines has visitat.Per aconseguir les dades de milers de persones, els hackers alemanys només van haver de suplantar la identitat d’una empresa de màrqueting fictícia. En aquesta pàgina, s’anunciaven com una companyia capaç d’augmentar l’efectivitat dels comerços gràcies a un algoritme automàtic.La navegació privada no evita que algú sàpiga des d’on navegues. Quan s’accedeix a una pàgina com Facebook, l’usuari realitza una petició d’accés al seu servidor, que no està xifrada. Aquest perill augmenta quan s'utilitzen xarxes públiques, com a un bar o a l'aeroport.

