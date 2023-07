No havíem quedat que turisme és dolent?

Per Anònim el 16 d'agost de 2017 a les 11:21 0 0

Que destrossa els espais naturals, no aporta beneficis als autòctons, massifica l'entorn etc. Doncs penseu els de la capital quin benefici aporta a les platges una riuada de barcelonins de diumenge a lea platges de comarques gironines i tarragonines, amb ela seus entrepans portats de casa, que no gasten en bars. O és que el turisme només és dolent quan afecta a Barcelona? Repensar el turisme? D'acord. Les actuals possubilitats de viatjar barat i l'augment mundial de població ho fan del tot necessari. Però amb seny i ofertes vàlides a la mà. El que estem llegint de fa temps són limitacions victimistes fetes pels mateixos que aniran a les platges tarragonines el cap de setmana. I, per descomptat, els actes violents estan descartats. Com reaccionarien els barcelonins si, a l'anar a buscar el cotxe que han deixat aparcat a la pineda pròxima a la platja, el trobessin amb les rodes punxades o el vidre ple de pintades? El que no volem per a nosaltres, no ho podem fer a ningú. Més prposar ideea pràctiques, que mostrin comprensió del problema en tota la seva complexitat i menys escarafalls i gamberrisme estúpid.