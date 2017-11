Veneçuela vota l'Assemblea Constituent, mentre l'oposició crida al boicot

Lamento informar que el Gobierno Asesinó al Compañero Ricardo Campos Secretario Juvenil de @ADemocratica en la calle Bolivar de Cumaná. — Robert Alcalá (@robertalcalaalc) 30 de julio de 2017

Els veneçolans estan cridats a escollir avui els membres de l'Assemblea Constituent que ha convocat el president, Nicolás Maduro, i que ha aixecat polseguera a la comunitat internacional i fins i tot a part del xavisme. L'oposició, organitzada al voltant de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), no ha presentat cap candidat i ha cridat al boicot perquè considera que és una votació inconstitucional. Les posicions entre el règim i l'oposició, cada cop més enquistades, compliquen encara més la possibilitat d'assolir una solució negociada a la crisi política que arrossega el país.Tres persones han mort la matinada del dissabte al diumenge durant les protestes de l'oposició a la regió de Los Andes, a l'oest de Veneçuela, poques hores abans de la votació. Una de les víctimes és Ricardo Campos, secretari juvenil d'Acción Democrática i opositor al govern de Maduro. El diputat Robert Alcalá ha confirmat a Twitter el seu "assassinat" per un tret a la cara i ha explicat que dos funcionaris de la policia municipal han estat detinguts per la seva relació amb el crim.Els col·legis electorals han obert a les dotze del migdia, hora catalana. D'aquestes eleccions hauran de sortir 545 representants, que seran els encarregats de redactar una nova Carta Magna, que substituirà la que es va aprovar el 1999 sota la presidència d'Hugo Chávez. "És una de les millors del món. Està blindada de qualsevol capritx personal", va dir en aquell moment Chávez.Des del primer moment, la convocatòria va trobar el rebuig frontal coalició opositora, la MUD, però també va rebre les crítiques de cares del xavisme, com la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, i de la comunitat internacional. Alguns països, entre ells Colòmbia, ja han anunciat que no reconeixeran els resultats. Maduro ha contestat que el president colombià Juan Manuel Santos "s'ha tornat boig" i està convençut que l'oposició veneçolana està "dirigida" des de Washington, que vol forçar aldarulls al país per poder justificar posteriorment una intervenció nord-americana.Maduro va convocar l'Assemblea Constituent l'1 de maig i va descartar celebrar un referèndum, com sí que va fer el seu successor fa 18 anys. La fiscal general i la MUD asseguren que és il·legal perquè només el poble té la potestat de convocar-lo, mentre l'oficialisme defensa que el president la Constitució reserva al president aquest poder.L'oposició també critica el sistema de votació, de dos vots, un per territori i un altre per sector. D'aquesta manera, dels 545 representants, 364 tindran un caràcter territorial, mentre 173 seran escollits entre determinats sectors socials, com els treballadors (79), pensionistes (28), estudiants (24) o empresaris (5). La MUD denuncia que aquest disseny afavoreix els oficialistes perquè la distribució territorial s'ha fet per municipi i sense tenir en compte el nombre d'habitants, cosa que beneficia les zones rurals, més oficialistes.A més, Maduro ha ordenat censar tots els funcionaris perquè vagin a votar avui. "Si tenim 15.000 treballadors, han de votar els 15.000, sense cap excusa, empresa per empresa, ministeri per ministeri, alcaldia per alcaldia", ha dit. En aquest context, la MUD ha optat pel boicot i no ha presentat cap candidat. Per tant, els més de 6.000 aspirants procedeixen tots del xavisme, entre els quals destaquen el fill de Maduro, la primera dama, Cilia Flores, i el vicepresident del PSUV, Diosdado Cabello.Maduro planteja l'Assemblea Constituent com la seva proposta per sortir de la crisi política que pateix Veneçuela, agreujada des del març quan unes polèmiques sentències del Tribunal Suprem van deixar sense funcions al Parlament, controlat per l'oposició. El dictamen va desencadenar manifestacions, que van ser durament reprimides pels cossos policials i que han deixat més de 100 morts i milers de detinguts.Mentre el president veneçolà veu la votació d'avui com "una reorganització de l'Estat" per garantir "la pau al país", la MUD alerta que l'únic que persegueix el xavisme és recuperar el "poder absolut" que va perdre a les eleccions del 2015, no només perquè crearà una Constitució "a la seva mesura", sinó perquè la nova cambra se situarà per sobre de la resta de poders de l'Estat.

