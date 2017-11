Donald Trump destitueix el seu cap de gabinet

Donald Trump ha destituït el seu cap de gabinet, Reince Priebus, que serà substituït per John F. Kelly. Priebus, de l'elit del Partit Republicà, ha servit aquests sis mesos en el càrrec i Trump l'ha fet fora convenút que "no era prou fort", segons han apuntat alguns mitjans locals. El president nord-americà ha anunciat el nou cap de gabinet a través del seu Twitter personal. Ha definit Kelly com un "gran americà i un gran líder", i n'ha destacat la bona feina al departament de Seguretat Nacional. "Serà una veritable estrella de la meva Administració", ha assegurat Trump. El president també ha agraït la tasca del cap de gabinet sortint.





I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

