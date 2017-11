​La Fundació puntCat canvia per tercera vegada de president aquest any

Imatge de la pàgina web de la Fundació puntCat Foto: Eva Domínguez

El govern de la Fundació puntCat continua en un estat de provisionalitat després de mesos de canvis de membres del seu patronat i d'una elecció convulsa pel nou president el passat mes d'abril.La institució que controla els dominis catalans ja va passar una crisi quan l'expresident Ricard Huguet i l'exvicepresident tresorer, Lluís Rullán van marxar. Igualment, i de manera sobtada, va ser destituït el director Santiago Ribera. La junta es va reunir de nou, i va escollir Manel Sanromà com a nou president, també actual director gerent del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. Les veus més crítiques amb Huguet apuntaven que "en un moment de país tan important, no s'havia lligat el domini .cat amb el procés català".Però si avui es consulta la pàgina web de la puntCat , no figura el nom de Sanromà com a president, sinó el de Salvador Alegret, patró en representació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). No és que la pàgina estigui desactualitzada, sinó que després de l’elecció de Sanromà “ens vam adonar que hi havia un problema tècnic i que no podia exercir el càrrec”, ha explicat aCarles Salvadó, vicepresident i tresorer de la puntCat. Salvadó és el patró en representació de la ISOC-CAT, el capítol català de l'organització mundial de la Internet Society.Fonts properes a l’entitat asseguren que membres del patronat no estan conformes amb el nomenament de Sanromà i que s’intenta tornar a la junta inicial de principis d’any. Però Salvadó vol deixar clar que “no hem de veure temes ocults ni lluites de poder. El fet és més simple: a Sanromà se li havia caducat la seva condició de patró i es va decidir posar de president al representant de la institució més antiga”.Amb tots aquests canvis la institució porta sis mesos en transició. Salvadó reconeix que “l'equip de patronat renovat va entrar a l’abril amb uns objectius concrets que encara no s’han posat en marxa. Però almenys sí que la Fundació es va adherir al Pacte Nacional pel Referèndum. I s’ha fet una convocatòria pública per escollir el nou director, Eduard Martín Lineros, que s’incorporarà a finals d’agost".Lineros és enginyer superior en Informàtica i enginyer tècnic en Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya, a més de degà del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. Ha estat el director d’Estratègia pel Sector Públic a Espanya de Sopra Steria i durant 27 anys va desenvolupar la seva carrera en l'Ajuntament de Barcelona, on va ocupar el càrrec de director d’Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC.Segons fa constar el vicepresident de la puntCat, com molt tard a l’octubre, s'espera que la junta del patronat prengui la decisió de restituir a Sanromà. “La intenció és recuperar el president que, per qüestions formals, es va haver de substituir”, afegeix el representant de la ISOC-CAT. La Fundació puntCat és una entitat privada que, el 2016, va tancar amb ingressos d'un milió i mig d'euros, procedents de la venda i la renovació de dominis.La puntCat també impulsa econòmicament projectes que vagin destinats a la promoció de la tecnologia en català. Ara té sobre la taula la creació i disseny d’una plataforma digital destinada a la Nova Escola 21, i que la junta va heretar dels temps de l’expresident Ricard Huguet. Per portar-lo a terme, ha signat un conveni amb la Fundació Jaume Bofill, que rebrà 126.000 euros en un any i mig. Fonts coneixedores del sector consideren que la dotació de diners és exagerada, “sobretot tenint en compte que les quantitats aportades en anys anteriors mai havien estat tan altes”.En resposta, Carles Salvadó argumenta: “Què són molts diners? S’han destinat a pagar un professional que coordinarà el disseny d’una plataforma digital educativa i de país. Quan es va signar el conveni es va considerar adequat”.La puntCat va començar el 2017 amb moments tibants per les gestions “discordants” de l’expresident Ricard Huguet. Les veus més crítiques consideraven que l'entitat "havia desaparegut del mapa polític català i que tenia poca presència social". Entre les crítiques que van generar la crisi de fa uns mesos, hi havia la falta de transparència en les decisions del Patronat, la falta de renovació dels seus membres o el fet curiós que la Cambra Oficial de comerç, institució del patronat, continuï amb un domini .org i no un .cat.La junta del patronat està representada per 11 institucions catalanes, i Huguet havia estat el director des del 2012, en nom de la patronal FemCat. La puntCat està formada en aquests moments per les entitats FemCat, Federació Llull, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, UOC, Institut d'Estudis Catalans, el FC Barcelona, Cambra de Comerç, Capítol Català de la Internet Society, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, Fundació Cercle Tecnològic i Manel Sanromà, a títol individual.La Fundació puntCat va començar les seves activitats l'any 2006 amb l'objectiu d'impulsar la identitat catalana a Internet i normalitzar l'ús de les TIC, a partir d’activitats i promocions culturals. Actualment, ja controla més de 110.000 dominis .cat, segons el registre de l’ICANN, i 8.600 pel domini .barcelona. El 2016 va tancar amb ingressos d'un milió i mig d'euros, procedents de la venda i la renovació de dominis.

