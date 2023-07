Per què Los 40 Principales són 40? Per què no 10, 20, 30 o 50?

(antigament Los 40 Principales) és una cadena espanyola d'emissores de ràdio propietat dei amb versions a 13 països. És l'emissora de ràdio temàtica més escoltada a l'Estat, amb 4,1 milions d'oients, segons el darrer EGM. A més, és la primera emissió musical d'àmbit internacional a Espanya i Hispanoamèrica, amb més de 50 milions d'oients.El programa Los 40 Principales va néixer el 18 de juliol de 1966, avui fa 57 anys,de lai acabaria sent el precursor de l'emissora. El primer disc que s'hi va escoltar va ser Monday, Monday de The Mamas & the Papas. Aviat es va estendre per 10 emissores més de la Cadena Ser.Però... per què “40 principals”, i no 10, 20 o 30? Als anys trenta a moltesdels Estats Units es van posar de moda uns curiosos aparells que, si hi introduïes una, es podia escoltar alguna de les cançons que l'usuari escollia. Aquestes màquines es van batejar com a(caixa de distracció) i van aconseguir un gran èxit als anys cinquanta i seixanta, esdevenint imprescindibles en qualsevol establiment que es volgués titllar de modern.​Les Jukebox estàndard estaven dissenyades per contenirde 45 revolucions per minut. Eren les cançons de moda, les més escoltades a les emissores radiofòniques, la qual cosa va portar a generar molts programes on s'oferien els Top 40 que també sonaven a les màquines expenedores de música.La Cadena Ser va agafar el concepte dels 40 hits més escoltats per al seu programa musical, adreçat a un públic molt jove. El nom, però, es va espanyolitzar i els Top 40 es van convertir en Los 40 Principales que encara avui coneixem.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola