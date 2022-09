Mor Elisabet II, la reina que ha tingut 15 primers ministres

Churchill, el primer

Distàncies amb Thatcher

La llarga espera de Carles

El 6 de febrer passat,, morta avui al seu castell de Balmoral, va complir, des que va succeir el seu pare,, el 1952. Des d’aleshores, ella ha regnat sobre tots els esdeveniments que s’han produït al Regne Unit. Va veure, en vigílies del seu accés al tron, la fi de tot un imperi, ha assistit als canvis que han transformat la societat britànica, el creixement després de la primera postguerra, l’establiment de l’estat del benestar i el seu desmantellament en els anys de, el fenomen de, lai la pau negociada entre les parts en conflicte, l’abolició de la pena de mort, dos referèndums sobre la Unió Europea, un per entrar i l'altre per al, i unLa reina ha mort pocs dies després de rebre a la nova primera ministra, Liz Truss . Hi ha una escena de la pel·lícula The queen, una magnífica manera d’entendre la personalitat de la reina britànica, que és memorable. Després de la mort en accident de, la manca de reflexos de la monarquia –la seva fredor, la incapacitat de mostrar sentiments en els primers dies- va obrir una crisi entre la institució i la societat, impactada per la mort de la princesa de Gal·les.era aleshores primer ministre i va pressionar la reina perquè fes algun gest per mostrar dolor. En una conversa telefònica, la reina va etzibar a Blair: “Senyor Blair, vostè és el primer ministre, però jo sóc la cap de l’Estat, i vostè és el meu desè primer ministre”.El 21 d’abril passat, Isabel II va complir. Si algú creia que la celebració dels seus 80 anys, el 2006, podia tenir un sentit de comiat, anava ben errat. Si el 2002 el Regne Unit va commemorar els cinquanta anys de regnat, el 2012 se'n van celebrar els seixanta. Uns mesos abans havia superat la marca de la reina Victòria, que va ser-ho durant 63 anys!Elisabet II va arribar al tron el 1952, quan un càncer de pulmó es va endur el seu pare, Jordi VI. Era primer ministre, el vencedor de la batalla d’Anglaterra en la Segona Guerra Mundial, qui després de perdre les eleccions del 1945, va recuperar el poder el 1951. Quan Elisabet és coronada, ja no regna sobre l’antic imperi, que havia començat la seva, però és la, que reuneix les nacions noves que havien estat sotmeses. D’alguns d’aquests països, resta simbòlicament com a cap de l’Estat, i per això Isabel ha estat tambéChurchill, molt envellit, va retirar-se el 1954, després de dir que l’any 2000 només quedarien cinc monarquies al món, les quatre del joc de cartes i la britànica. Van venir després altres primers ministres conservadors, com, a qui es va emportar políticament el 1957 el fracàs de l’operació militar franco-britànica a, que potser va certificar la fi de la Gran Bretanya com a gran potència mundial.Elisabet II es va fer forta mentre els seus premier passaven, com, tories de la vella escola patrícia, víctimes del desgast d’una llarga etapa de govern. Els laboristes van recuperar el poder amb(1964-70), uns anys en què la forca fou suprimida enmig dels sons de The Beatles i la partida d’educació va superar la del ministeri de Defensa. Diuen que va ser amb Wilson amb qui va mantenir una relació més propera.(1970-74) fou el darrer primer ministre conservador de la vella escola, pactista i aristocratitzant. La conflictivitat laboral de finals dels setanta, amb el laborista(1976-79), va preparar el terreny a lady Margaret Thatcher (1979-90).La reina sempre ha mantingut una relació correcta i alhora distant amb els seus primers ministres, amb poques excepcions. Amb Thatcher, però, es van evidenciar més tensions, sobretot durant la. La família reial ha estat considerada sempre pels coneixedors de Buckingham com a conservadora (quina altra cosa pot ser una família reial?), però ha tingut molta cura d’implicar-se en política. Però el radicalisme reaccionari de Thatcher va generar. És més que probable que Elisabet II es trobés més còmoda amb primers ministres més tradicionals i amants dels grans consensos socials de la postguerra.Sembla que tampoc va aplaudir la, però d’això se'n sap poc. A Buckingam no li agradava l’estil de la líder conservadora, a qui a vegades li costava entendre qui era allí la primera dama. El successor de Thatcher,, va ser, al capdavall, un cert retorn tradicional, i bastant llarg (1990-97), fins que van tornar els laboristes, que havien patit tants canvis com el país, girat molt a la dreta després de la petjada del thatcherisme.Tony Blair va governar deu anys amb la seva, versió suau dels governs tories, amic de George Bush i enfangat amb la. El 2007 el va succeir, rival seu dins del laborisme. El conservadorva ser el dotzè primer ministre del seu regnat. I hagués estat l’últim, si no s’hagués embolicat amb el referèndum del Brexit. Però la victòria de la sortida de la UE va trasbalsar la política britànica –i l’europea- i es va emportar el dirigent conservador, substituït perLa premsa va especular en el seu moment amb una possible desavinença entre la reina i May entorn el Brexit. La cap de l’Estat li hauria preguntat a la primera ministra per la gestió de la sortida de la UE, i May no hauria estat molt concreta. Però no se'n sap més del que pensava la reina sobre el Brexit.El penúltim episodi del seu regnat ha estat l'etapa de Boris Johnson , un primer ministre molt diferent a tots els altres i un fort contrapunt a l'estil fixat des de Buckingham. Conservador, però no pas un polític de la vella escola, Johnson va ser la versió britànica de la dreta populista, una combinació d'histrionisme, pocs escrúpols i talent innegable que per força deu haver sorprès una reina acostumada a ballar tot tipus de situacions.Elisabet II va superar la marca de la reina Victòria, que va regnar entre 1837 i 1901. L’hereu, el, regnarà finalment. Nascut el 1948, ja té 73 anys. És impossible no fer la comparació amb el fill de la reina Victòria, que resistia mentre ell, Eduard, es feia gran. Va arribar al tron finalment el 1901, als seixanta anys. La seva irritació era tan gran que diuen que al conèixer la mort de la seva mare, va preguntar perquè estaven les banderes baixades. “Perquè la reina ha mort, majestat”. “Però el rei viu”, va contestar.Carles haurà d’aprendre ràpid a ser rei. No ha estat precisament un hereu discret. Laamb Diana va ferir greument el prestigi de la monarquia i la mort en accident de lady Di va fer perdre molta popularitat a la família reial. En diverses ocasions, Carles ha volgut dir la seva sobre temes d’actualitat, com quan va intervenir en els, o quan va mostrar-se a favor de la cacera de la guineu fins pocs dies abans que fos prohibida. Ara haurà de callar més.Elisabet II va consolidar la seva popularitat amb una barreja de silencis i habilitat per evitar desgastar-se en política. El seuha estat subratllat sempre com una qualitat de difícil gestió. Però en la seva popularitat intacta hi ha un intangible, que és la dignitat amb què ha sabut encarnar la corona. És allò que no ha de ser fàcil d’aprendre, però que pot fer emmudir fins i tot a un primer ministre com Blair.Després de la mort del seu marit, el duc d'Edimburg , la reina va començar a morir. Molts al Regne Unit consideraven que Johnson seria el seu darrer primer ministre. Però Elisabet II ha tornat a desmentir els pronòstics iha estat la seva quinzena premier. Potser per recordar a tothom que la política demagògica i sense escrúpols, sempre efímera, no havien de dir la darrera paraula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor