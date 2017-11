Què és SócNació, la nova comunitat de NacióDigital?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/09/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Des de fa més d’un any, i de forma ininterrompuda,és el mitjà digital líder en audiència a Catalunya, segons dades auditades d'OJD i ComScore. Per consolidar aquest èxit, i per celebrar que el diari fa 20 anys, impulsem el llançament d’una comunitat pensada per a tu, que reuneix totes les persones vinculades al diari: lectors, opinadors, periodistes, etc. Els propers 20 anys els volem viure amb tu.Com a membre de la comunitatrebràs un seguit de beneficis de caire cultural i un catàleg de descomptes. El més destacat de la comunitat, però, és la possibilitat d’involucrar-te directament en el dia a dia de la redacció del diari.t'obrirà espais de participació per ser membre, com ara esmorzars amb periodistes del diari, una cadira en les reunions de redacció o la possibilitat de ser cronista per un dia tot acompanyant un periodista durant la seva jornada laboral. Altres beneficis inclouen l’accés avançat a continguts exclusius com ara reportatges i entrevistes, a més d'un catàleg de descomptes per activitats culturals.La quota de membre de la comunitatserà de 9,90 euros al més. Si t'apuntes durant la campanya de llançament, però, rebràs un descompte especial de 4 euros, per la qual cosa la teva quota mensual serà de 5,90 euros.La comunitatcomença a funcionar avui 11 de setembre, una data important per al diari i per al país, que s'ha triat per simbolitzar el teu compromís com a lector amb un projecte periodístic independent, honest i compromès.Pel fet de ser membre de la comunitataccediràs a un ampli ventall de beneficis, organitzats en cinc categories:Espais de participació que inclouen una cadira a les reunions de redacció, la possibilitat de ser cronista per un dia, esmorzar amb els caps de secció i rebre fil directe de la direcció del diari.Els continguts desempre seran oberts, però com a membreaccediràs molt abans a tot un seguit de continguts originals, com ara reportatges, entrevistes, etcètera.per als membres, com ara preestrenes, presentacions, funcions exclusives i col·loquis posteriors amb la presència de directors, actors i crítics.Descomptes en entrades a teatres, cinemes, concerts, festivals i equipaments culturals, etcètera.Descomptes en un catàleg de comerços, restaurants, hotels, etc. amb un catàleg en constant creixement arreu del país.Per esdevenir membre de la nova comunitat dehas de completar el registre fent clic aquí

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)