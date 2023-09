​AMISOL rep el suport de la Fundació «La Caixa» per a la compra d'una furgoneta elèctrica

L’Associació Amisol ha rebut el suport de la Fundació ”la Caixa”, a través de CaixaBank, ambper al seu servei de transport. El director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Lleida, Víctor Martínez ha fet el contacte i les gestions amb l’entitat, per tal de fer efectiva la col·laboració.La nova furgoneta s’utilitzarà per a, que utilitzen per anar al seu lloc de treball, centre de dia o habitatge. El motiu és que, des de fa temps, a Amisol tenim la necessitat de comptar amb vehicles més nous i méssostenibles, perquèi també perquè les furgonetes amb què comptem tenen molts anys, es fan malbé sovint i tenen un alt cost energètic i econòmic.A més, pel fet d’estar en una, disposem d’un, per la qual cosa necessitem vehicles privats per a qualsevoldesplaçament fora de la població, o fins i tot als afores del poble.Així doncs, gràcies a aquest gest solidari, podremde l’entitat per a qui ho necessiti, així com fer més activitats, i alhora contribuir a lasostenibilitat mediambiental.