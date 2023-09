Cardona acull la final de la Gravel Earth Series, una cursa internacional

Final de la Gravel Earth Series

Cardona, territori survivor

Salut i natura

Durant les properes setmanes, Cardona acollirà dues proves esportives que complementaran l’oferta turística de la vila: la final de lai la. A la tardor també hi ha prevista una cronoescalada al castell i al desembre es recupera lapels carrers de la vila ducal.A aquestes cites esportivescom el Trofeu de la Sal de Patinatge Artístic, el Torneig de la Sal de Futbol o la Marxa del Setge. A més, torna a passar per Cardona després de 30 anys la marxa Sèlenika amb BTT (24 de setembre); i el passat 10 de setembre va passar l’Escairada Gravel Race.Entre participants i acompanyantsque vindran a Cardona atretes pels esdeveniments esportius. “Aquests fluxos de visitants generen ocupació de qualitat, tenen un impacte econòmic en el territori, permeten la desestacionalització i aporten valor afegit a la nostra marca turística”, apunta Salvador Campos, regidor de turisme de l’Ajuntament de Cardona.La primera novetat esportiva que acollirà Cardona és la final de la Gravel Earth Series , que es celebraràAquesta prova serà la més important del calendari, ja que reunirà tots els aspirants al títol de la Gravel Earth Series.Alguns dels millors especialistes de grava del planeta ja han confirmat la seva participació com el neerlandès Ivar Slik, el txec Petr Vakoč, l’alemany Paul Voss o els australians Nathan Haas i Freddy Ovett, entre d’altres. En total, participaran uns 500 ciclistes.La final consta d’un. L’organització marcarà dues rutes perquè prèviament els amants del ciclisme puguin descobrir el territori proper de Cardona.El segon esdeveniment és launa carrera d’obstacles basada en els valors de la superació, companyonia i diversió, que tindrà lloc elLa carrera constarà de dos circuits (un de 6 km, i l’altre, de 10) que permetran descobrir l’entorn natural de Cardona. S’espera una participació de prop de 1.500 persones.Aquest tipus d’esdeveniments permeten que els participants puguin descobrir nous indrets, gaudir de l’allotjament, gastronomia i comerç local, compartir imatges i experiències amb el seu entorn i repetir visites o rutes.Segons Helena Arnaste, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Cardona, “la pràctica esportiva implica beneficis físics, però també és una gran eina per a la millora de la qualitat de vida de les persones; i per això és una prioritat de les polítiques públiques de Cardona”.Aquesta aposta representaarticulada a través delimpulsat per l’Ajuntament de Cardona amb la col·laboració de la Fundació SHE (Foundation for Science, Health and Education), presidida pel cardiòleg Valentí Fuster.Un dels àmbits d’actuació és el foment de l’activitat física. En aquest sentit, Cardona disposa d’una xarxa de rutes saludables i parcs urbans de salut, amb diferents alternatives de recorregut i dificultat, per tal de promoure la pràctica de l'esport, tant per part dels ciutadans com dels visitants de Cardona.