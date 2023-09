L'Audiència Nacional investiga si els CDR eren darrere l'intent de boicot a la Vuelta al Solsonès

L'Audiència Nacional ha obertper determinar si darrere del sabotatge que es preparava contra la Volta Ciclista a Espanya al seu pas pel Solsonès hi ha els CDR. Segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN, el jutjat central d'instrucció número 6 ha obert el procediment després de rebre un ofici de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional per la detenció de quatre persones per la seva presumpta participació a l'atac que es preparava contra els ciclistes del pilot. Els arrestats van quedar en llibertat després de comparèixer davant del jutge de guàrdia de Solsona amb la condició de no acostar-se a menys de 500 metres de les etapes ciclistes.El magistrat justifica l'obertura de les diligències, que encara estan en estat molt incipient, perquè encara, ja que "durant les setmanes prèvies, els autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) van encoratjar i van proposar a les xarxes socials de forma clara i directa el boicot i interrupció de les etapes de la Vuelta que transcorrien" per Catalunya. Per això s'ha d'investigar si finalment van tenir relació amb l'intent de sabotatge, previst al pas dels ciclistes.Segons ell, es tracta de "fets molt greus en què resulta fàcil apreciar el resultat lesiu que el sistema instal·lat buscava ocasionar, iguiava els autors de l'acció"., en què es vessarien 400 litres de combustible des del pont al pas del pilot amb "un sofisticat mecanisme ocult". Tot i que els presumptes autors van ser ràpidament detinguts i posats a disposició judicial, el magistrat destaca que van adoptar mesures de seguretat per impedir-ho, com no portar a sobre els mòbils i utilitzar camins secundaris per arribar fins al lloc previst per a l'atac., que dona la casualitat que era el que estava de guàrdia l'última setmana d'agost, quan es van produir els fets.