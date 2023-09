​Tot a punt pel Festival de Senderisme del Solsonès d’aquest cap de setmana

El Solsonès acollirà, el proper cap de setmana, una nova edició del Festival de Senderisme dels Pirineus., a partir de les nou del matí, amb una ruta guiada per la Coma de quatre quilòmetres i mig, per tal d’observar l’arquitectura de pagès. Anirà a càrrec de Relleus, guies de muntanya, i de l’Associació Cultural Vall de Lord. El punt de trobada serà a l’aparcament de ca la Roseta de la Coma i tindrà una durada de quatre hores. Es tracta d’una activitat recomanada per a infants a partir de 10 anys. També s’ha previst, a la mateixa hora, una ruta de senderisme de catorze quilòmetres i mig pel pont Quebradís, gran part de la qual transcorre pel municipi de Guixers i que serà guiada per Sílvia Rovira. El punt de trobada serà a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord. Es calcula una durada d’unes cinc hores amb una dificultat tècnica moderada.El mateix dissabte s’ha programatUna d’aquestes és l’anellament d’aus a les mateixes basses de Brics (Olius), de les nou fins a les onze del matí, organitzada pel Grup de Natura del Solsonès - Centre d’Estudis Lacetans. El punt de trobada serà a les mateixes basses de Brichs. A partir de mitja tarda i cap al vespre, tindrà lloc la sortida d’observació de cérvols i observació d’astronomia, que estarà conduïda per Sàmara Natura i AstroSolsonès. El punt de trobada serà el cementiri de Solsona a les sis de la tarda i durarà fins a les deu de la nit. Es demana a les persones que hi vulguin participar que portin calçat de muntanya, roba d’abric, binocles (si se’n té), menjar i aigua.a partir de les 10 del matí, es podrà participar en una activitat paral·lela gratuïta al restaurant el Miracle, el qual tornarà a acollir el taller de cuina d’elaboració de pastís de formatge i visita autoguiada que tan èxit va tenir en les passades edicions.Totes aquestes activitats ja es poden reservar a través de la web del Patronat de Turisme del Solsonès http://turismesolsones.com/que-fer/festival-senderisme-solsones/ El Festival de Senderisme del Solsonès compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i està emmarcat dins el Festival de Senderisme dels Pirineus que va néixer el 2016 inspirant-se en els walking festivals dels països centreeuropeus que combinen itineraris de senderisme per a famílies i gent gran, tastets gastronòmics, visites a museus, concerts i rutes culturals.