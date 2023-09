Joventut Solsonina valora molt positivament els actes que ha organitzat per la Festa Major

La Quinta del Barrio Foto: Joventut Solsonina

Joventut Solsonina hem viscut aquests quatre dies de Festa Major Jove d'enguany d'una forma molt especial, i on hem pogut tornar a comprovar un cop més l'entrega d'una ciutat a la seva cultura i la seva festa.Tot va començar amb una capta que innovava format i gràcies a la Trinxaranga i el grup LaZarigüella, vam poder muntar juntament amb l'Agrupació de Geganters, un acte valorat molt positivament i amb energia per continuar-lo els anys vinents. L'endemà vam gaudir de 6 grups fantàstics durant el XIIè Concurs de Músics a la Plaça del Camp.Donem l'enhorabona als dos grups premiats: The Triot amb la gravació d'un EP als Estudis Casafont i al grup Laktic pel concert remunerat a Solsona durant el 2024.El dia nou vam recórrer tot Solsona al ritme de la Trinxaranga tot fent el XIè Barramiau, després d'un sopar amenitzat pel músic local Marc Anglerill. Vam rematar la nit de la millor forma amb els grups Akelarre i La Tropical. L'últim dia i per acabar de posar la cirereta al pastís, vam veure com Bandsonats ens conduïa a veure Buhos, la Quina del Barrio i el DJ Arzzett, la millor forma de posar punt final a una festa major memorable.Volem aprofitar també l'espai per agrair a totes aquelles persones i institucions que ens han ajudat a fer possible aquest programa: l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, els bars implicats al Barramiau, els Estudis Casafont, els tècnics de so i il·luminació, la UBIC i totes aquelles persones que han posat el seu granet de sorra. Salut I joventut.